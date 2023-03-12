Прем'єр Грузії поскаржився на Україну за втручання й підтримку протестів

Гарібашвілі назвав українських політиків, які висловилися в підтримку протестів, брудними невдахами

Прем’єр Грузії Іраклі Гарібашвілі закликав українських політиків та особисто президента Володимира Зеленського не втручатися у внутрішні справи його країни. Про це він заявив під час прямого ефіру на телеканалі Imedi.

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«В Україні складна ситуація. Очікується ескалація. За нашою інформацією, Україна готує контратаки. Ймовірно, будуть дуже важкі бої в Донецькій області загалом, а після падіння Бахмута ситуація, ймовірно, стане ще складнішою» – сказав Гарібашвілі.

При цьому він розкритикував очільника України Володимира Зеленського за те, що той підтримав учасників протестів проти закону про «іноагентів».

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«Коли людина, яка воює, виходить і відповідає на деструктивну акцію, яку проводять кілька тисяч людей тут, у Грузії, це прямий доказ того, що ця людина залучена, мотивована, щоб тут щось сталося. Вийшов Кличко, вийшов Фейгін, вийшли якісь невідомі люди, українські політики, Арахамія і якісь брудні невдахи, які кажуть, що потрібні зміни, переворот, що є прямим втручанням (в політику країни – ред.)» – заявив грузинський прем’єр.

Водночас він побажав Україні миру та об’єднання країни.

«Але спочатку подбайте про себе та країну, а ми будемо дбати про нашу країну. Я хочу сказати це всім», – додав політик.

Нагадаємо, у вівторок, 7 березня, парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про іноагентів, що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу: у парламенті Грузії сталася бійка через закон про іноагентів (відео).

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Згодом розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про іноагентів. У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ – коктейлі Молотова, сутички із поліцейськими: унаслідок протестів у Тбілісі є постраждалі (відео).

Після цього стало відомо, що президентка Грузії накладе вето на закон про іноагентів.

Раніше повідомлялося, що після жорсткого розгону мітингу грузинська опозиція оголосила масштабні протести.

Напередодні кілька тисяч людей зібралися, протестуючи проти ухвалення парламентською більшістю у першому читанні законопроєкту про іноземних агентів. Поліція після багаторазових попереджень здійснила дії з розгону акції. Було затримано понад 60 опозиціонерів – перша кримінальна справа та ультиматум владі: що відбувається у Грузії.

Як відомо, керівна партія Грузії відкликала скандальний законопроєкт про іноагентів. 10 березня парламент Грузії відхилив законопроєкт про іноагентів.

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До слова, Зеленський подякував грузинам за повагу до України та підтримав учасників протестів.