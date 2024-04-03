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Грузію знову сколихнуть масові протести? Уряд розгляне скандальний законопроєкт

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Грузію знову сколихнуть масові протести? Уряд розгляне скандальний законопроєкт
Правляча партія Грузії знову хоче ініціювати розгляд законопроєкту про «іноагентів»
фото: R. Unkel/Imago-Images

У березні минулого року після розгляду аналогічного законопроєкту Грузію сколихнули масштабні протести

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» збирається повторно ініціювати розгляд законопроєкту про «іноагентів», повідомив лідер парламентської фракції правлячої партії Мамука Мдінарадзе. Він практично ідентичний документу, відкликаному рік тому у зв'язку з масовими протестами.

За словами Мдінарадзе, рішення про повторний розгляд законопроекту було ухвалено «в результаті консультації з політичною радою партії». Як зазначає грузинський телеканал «Формула», текст законопроекту, що готується до розгляду, практично повністю збігається з текстом документа, який був відкликаний з парламенту рік тому у зв'язку з масовими протестами.

Зазначається, що єдина різниця полягає в тому, що в новій версії законопроекту термін «іноагент» замінили на «організацію, яка провадить діяльність на користь іноземної держави». Правляча партія вважає, що ухвалення закону забезпечить прозорість неурядових організацій, які фінансують «екстремізм та революційні процеси».

У березні 2023 року законопроект про «іноагентів» вже вносили на розгляд до парламенту Грузії. Тоді депутати ухвалили його у першому читанні, що викликало хвилю масових протестів. Акції у парламенту в Тбілісі переросли в зіткнення з поліцією. Протестувальників підтримала президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Незабаром законопроект був відкликаний із парламенту.

Минулого року «Грузинська мрія» вже вносила законопроект «Про прозорість іноземного впливу». Документ передбачав появу реєстру, де будуть зазначені усі некомерційні юридичні особи та ЗМІ, які фінансуються більш ніж на 20% з-за кордону. 7 березня 2023 року парламент Грузії у першому читанні схвалив законопроект, що призвело до масових протестів – біля будівлі парламенту, за оцінками місцевих ЗМІ, зібралися до сорока тисяч людей.

Фіксувалися сутички протестувальників із поліцією, внаслідок чого силовики застосували сльозогінний газ та водомети. МВС Грузії дані про постраждалих протестувальників не привело, затримано понад сто осіб. 8 березня акція відновилася, а вранці наступного дня «Грузинська мрія» та рух «Сила народу» відкликали із парламенту цей законопроект.

У їхній заяві було сказано, що документ спричинив розбіжності у суспільстві. «Машина брехні» змогла подати законопроєкт у негативному світлі та ввести в оману певну частину населення. На законопроект було наклеєно помилковий ярлик «російського закону», а його прийняття в першому читанні було представлено в очах частини громадськості як відхід від європейського курсу», – заявили вони.

Нагадаємо, лідер правлячої партії «Грузинська мрія» Іраклі Кобахідзе заявив, що Росія розв’язала війну на території Україні через події на Майдані Незалежності у 2014 році.

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Теги: партії Саломе Зурабішвілі парламент іноагент законопроєкт Грузія

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