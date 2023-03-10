Про грузинські протести. Короткі висновки

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І опозиція, і влада в Грузії солідарні в одному: ніхто з них воювати за Абхазію зараз не буде

Для України було б дуже важливо, щоб опозиція перемогла. Але є кілька «але»: Будь ласка, читайте текст після реклами І опозиція, і влада в Грузії солідарні в одному: ніхто з них воювати за Абхазію зараз не буде. Не тіште себе ілюзіями: другий фронт Грузія не відкриє. Якщо опозиція доб‘ється перевиборів, вона (опозиція) опиниться в пастці: говорити про те, що воювати за цілістність країни не можна. Не говорити – також. Тому, для перемоги, потрібно брати якісь інші теми і ходити між крапельками. Для Росії необхідна дестабілізація в Грузії, щоб змусити колективний захід почати переговорний процес по Грузії разом з Росією. Плюс для нас в тому, що росіяни цю дестабілізацію роблять через одне місце, а тому, у них не повинно нічого вдатися. Читайте також: Грузія у небезпеці. Країну заполонили росіяни

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