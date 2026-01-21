США затримали в Карибському морі російський танкер із «тіньового флоту»

США рішуче хочуть зупинити незаконну торгівлю нафтою в Західній півкулі

Збройні сили США в межах операції Southern Spear провели успішне затримання нафтового танкера Sagitta, який входить до складу «тіньового флоту» РФ. Судно було зупинене в Карибському басейні за порушення карантинних обмежень, запроваджених президентом Дональдом Трампом щодо підсанкційних кораблів, пише «Главком».

Операція пройшла без інцидентів за підтримки Берегової охорони, Міністерства внутрішньої безпеки та Міністерства юстиції США. У Південному командуванні США підкреслили, що цей крок демонструє рішучість Вашингтона припинити незаконну торгівлю нафтою в Західній півкулі та забезпечити дотримання міжнародних санкцій.

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.



This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

За даними моніторингового ресурсу War Sanction, танкер Sagitta перебуває під санкціями України, Великої Британії, США, ЄС та інших країн. Судно активно задіяне у схемах з обходу цінових обмежень G7 на російську нафту, транспортуючи енергоресурси з портів Балтійського та Тихого океанів переважно до Китаю та Індії. Для приховування своєї діяльності танкер регулярно вимикав систему автоматичної ідентифікації (AIS). Окрім санкційних ризиків, організація Greenpeace класифікує Sagitta як екологічно небезпечне судно через його технічний стан та участь у нелегальних перевезеннях.

Нагадаємо, танкери, залучені до перевезення підсанкційної нафти, почали масово змінювати прапор на російський. За останні два тижні понад 15 таких суден перереєструвалися та вийшли в море під прапором РФ. За даними S&P Global Market Intelligence, протягом останніх трьох місяців 2025 року під російський прапор було переведено 25 танкерів, з яких 18 – у грудні.

Як зазначає The Wall Street Journal, оператори підсанкційних суден розраховують, що статус російського прапора – країни з потужним військово-морським флотом – допоможе обійти американські обмеження на транспортування венесуельської нафти та знизити ризик перехоплення Береговою охороною США. Втім, за наявними ознаками, ця тактика не дає очікуваного результату.

Раніше Берегова охорона США провела дві операції, унаслідок яких було затримано підсанкційні танкери Bella I та Sophia. Обидва судна востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї.

Також Берегова охорона США захопила танкер Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду. Це вже п’яте подібне перехоплення суден за останні тижні в межах операції з контролю експорту венесуельської нафти.