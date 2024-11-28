Маск відреагував на інформацію про заклики США знизити мобілізаційний вік в Україні

Маск: «Скільки ще має загинути?»

Мільярдер Ілон Маск, який, імовірно, отримає посаду в адміністрації нового президента США Дональда Трампа, розкритикував інформацію про заклики Вашингтона до України щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років, опубліковану учора, 27 листопада. Про це Маск написав у соцмережі Х, коментуючи допис одного з користувачів зі скриншотом публікації Associated Press, яке писало про такі заклики.

«Скільки ще (людей – «Главком») має загинути?» – написав коротко він.

Нагадаємо, 27 листопада агентства Reuters та Associated Press з посиланням на американських високопосадовців писали, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена закликає Україну переглянути мобілізаційне законодавство з метою призову до армії людей з 18 років і швидкого збільшення чисельності збройних сил.

За словами чиновника, «чиста математика» ситуації, в якій зараз перебуває Україна, свідчить про те, що їй потрібно більше військ для участі в бойових діях, однак, за його словами, Україна не мобілізує і не навчає достатню кількість нових солдатів. За словами чиновника, українці вважають, що їм потрібно близько 160 000 додаткових військовослужбовців, але адміністрація США вважає, що Україні, імовірно, буде потрібно більше.

Зазначимо, мобілізаційний резерв України на сьогодні становить 3,7 млн людей. А загальна кількість громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років – 11,1 млн.

Раніше стало відомо, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

Як відомо, Міністерство оборони планує відмовитися від примусового залучення громадян на військову службу та впроваджувати нові механізми.

Також відомо, що законопроєкт про зменшення граничного віку військової служби з 60 до 55 років не розглядатимуть найближчим часом. Про це заявив голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За словами парламентаря, нині «дуже складно» говорити про законодавчі ініціативи, які призведуть до зменшення кількості громадян України, яких можуть мобілізувати.

До слова, міністр оборони України Рустем Умєров заявив про необхідність продовження мобілізації в Україні у 2025 році.