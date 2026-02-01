Словаччину сколихнув політичний скандал після нових файлів Епштейна: радник Фіцо йде у відставку

У нових матеріалах Епштейна ім’я Лайчака згадується сотні разів, що й спричинило політичний скандал у Словаччині

Колишній міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак залишає посаду радника прем’єр-міністра з питань національної безпеки. Прем’єр Роберт Фіцо повідомив, що прийняв його заяву про відставку. Про це пише словацьке видання Aktuality, передає «Главком».

Рішення було ухвалене після того, як Міністерство юстиції США оприлюднило нову порцію документів у справі засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. У цих матеріалах ім’я Лайчака згадується сотні разів, що й спричинило політичний скандал у Словаччині.

Фіцо заявив, що, попри прийняття відставки, вважає Лайчака «великим дипломатом» і визнає, що держава втрачає «унікальне джерело досвіду у сфері дипломатії та зовнішньої політики».

Водночас прем’єр жорстко розкритикував медіа, звинувативши їх у маніпуляціях і «клікбейтних» заголовках, які, за його словами, створювали хибне враження, ніби йдеться про відставку президента країни, а не радника глави уряду.

Окремо Фіцо використав ситуацію для політичної атаки на опозицію. Він згадав родину молодого опозиційного лідера Міхала Шимечка, звинувативши її у зловживаннях грантовими коштами на національному та європейському рівнях і назвавши це значно серйознішим репутаційним ризиком для Словаччини, ніж відставка радника.

Сам Мірослав Лайчак наголосив, що пішов з посади добровільно, не визнаючи за собою жодних кримінальних чи неетичних дій. За його словами, він не хотів, щоб прем’єр-міністр ніс політичні втрати через обставини, які не пов’язані з рішеннями уряду. Водночас відставки радника вимагали не лише опозиційні сили, а й частина депутатів правлячої коаліції.

За даними словацьких медіа, у нових документах Мін’юсту США ім’я Мірослава Лайчака згадується щонайменше 346 разів, а ім’я «Міро» – скорочення, яким Епштейн нібито користувався у приватному листуванні, фігурує понад 700 разів. Як пише видання Denník N, матеріали свідчать про тривалі та регулярні контакти між ними, зокрема спілкування на геополітичні теми та розмови приватного характеру.

Згідно з оприлюдненими даними, Лайчак листувався з Епштейном навіть у період, коли обіймав посаду міністра закордонних справ Словаччини. В одному з повідомлень, надісланих із Києва, він, зокрема, писав: «Вітаю з Києва! Я просто хочу підтвердити, що дівчата тут такі ж гарні, як і завжди».

У документах також згадується, що Епштейн запрошував Лайчака до своєї резиденції в Палм-Біч, місця, де, за даними слідства, відбувалися злочини сексуального насильства щодо неповнолітніх.

Чеське видання Novinky повідомляє, що Епштейн нібито пропонував Лайчаку жінок і згодом насміхався з нього, називаючи «занадто старим». У відповідь Лайчак, за даними документів, писав: «Не будь злим. Ти мене не знаєш у дії».

Сам Лайчак усі звинувачення відкидає, наполягаючи, що не обговорював із Епштейном жінок, а спілкування називає неформальним і порожнім.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США 30 січня оприлюднило новий масштабний масив так званих файлів Епштейна – документів, пов’язаних зі справою фінансиста, сексуального злочинця та торговця людьми Джеффрі Епштейна.

У матеріалах, за даними американських медіа, ім’я президента США Дональда Трампа згадується тисячі разів, однак сам Мін’юст наголошує, що ці документи містять переважно свідчення, заяви та перекази, які не були підтверджені в судовому порядку.

Окремо в архіві трапляються заяви про сексуальні контакти інших відомих осіб. Так, у файлах згадується Білл Гейтс у контексті неперевірених тверджень про венеричне захворювання.

Однак усі ці звинувачення посилено відкидаються представниками Гейтса. За словами офіційного представника мільярдера, ці твердження є «абсолютно абсурдними і повністю хибними», і не підтверджуються жодними реальними доказами.