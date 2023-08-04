Через шторм літак Дуди не зміг приземлитись на аеродромі у Гданську

Дуда планував відвідати Центр морських операцій та 3-ту флотилію кораблів у Гдині для ознайомлення з поточною ситуацією в Балтійському морі

Президент Польщі Анджей Дуда не зміг приземлитись на військовому аеродромі в районі Гданська через негоду. Запланований візит, під час якого президент мав ознайомитись із ситуацією в Балтійському морі, був скасований через несприятливі погодні умови. Про це повідомляє RMF FM.

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Дуда планував відвідати Центр морських операцій та 3-ту флотилію кораблів у Гдині для ознайомлення з поточною ситуацією в Балтійському морі, зокрема в контексті навчань російських ВМС. Проте, у той момент в регіоні стався шторм, і місцевий аеродром не зміг прийняти літак, тому запланований візит був скасований.

Внаслідок шторму борт із президентом Анджеєм Дудою, який мав приземлитися на військовому аеродромі в Баб'ї Долах, здійснив чотири невдалі спроби посадки. Враховуючи цю ситуацію, пілот прийняв рішення повернутися до Варшави.

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Керівник Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сівера підтвердив скасування візиту президента Дуди через погіршення погодних умов, які стали очевидні. Він додав, що польський президент планує прибути в район "найближчим часом", а зустріч, яка була запланована, була перенесена на п'ятницю.

Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда підписав пом'якшену версію закону про розслідування ймовірного російського впливу в країні, яку затвердила його канцелярія.