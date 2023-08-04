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Через шторм літак Дуди не зміг приземлитись на аеродромі у Гданську

Діана Гасюк
glavcom.ua
Через шторм літак Дуди не зміг приземлитись на аеродромі у Гданську
Президент Польщі Анджей Дуда
фото: RMF FM

Дуда планував відвідати Центр морських операцій та 3-ту флотилію кораблів у Гдині для ознайомлення з поточною ситуацією в Балтійському морі

Президент Польщі Анджей Дуда не зміг приземлитись на військовому аеродромі в районі Гданська через негоду. Запланований візит, під час якого президент мав ознайомитись із ситуацією в Балтійському морі, був скасований через несприятливі погодні умови. Про це повідомляє RMF FM.

Дуда планував відвідати Центр морських операцій та 3-ту флотилію кораблів у Гдині для ознайомлення з поточною ситуацією в Балтійському морі, зокрема в контексті навчань російських ВМС. Проте, у той момент в регіоні стався шторм, і місцевий аеродром не зміг прийняти літак, тому запланований візит був скасований.

Внаслідок шторму борт із президентом Анджеєм Дудою, який мав приземлитися на військовому аеродромі в Баб'ї Долах, здійснив чотири невдалі спроби посадки. Враховуючи цю ситуацію, пілот прийняв рішення повернутися до Варшави.

Керівник Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сівера підтвердив скасування візиту президента Дуди через погіршення погодних умов, які стали очевидні. Він додав, що польський президент планує прибути в район "найближчим часом", а зустріч, яка була запланована, була перенесена на п'ятницю.

Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда підписав пом'якшену версію закону про розслідування ймовірного російського впливу в країні, яку затвердила його канцелярія. 

 

Теги: літак Анджей Дуда шторм пілот аеродром

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