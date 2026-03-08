Трамп звинувачує Іран у трагедії в ударі по школі в Мінабі

Внаслідок ракетного удару по приміщенню школи для дівчат у Мінабі загинуло 168 учениць і 14 викладачів

Розслідування трагедії триває

Президент США Дональд Трамп заявив, що, за його даними, відповідальність за трагічний удар по дівочій школі в іранському місті Мінаб, що стався 28 лютого, несе сам Іран. Водночас ситуація залишається вкрай напруженою через результати незалежних розслідувань, які вказують на можливу причетність американських сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Під час спілкування з пресою в суботу, 7 березня, президент США підкреслив, що «наскільки йому відомо», саме іранська сторона винна в інциденті. Трамп додав, що іранські ракети відомі своєю «дуже низькою точністю», що, на його думку, і стало причиною трагедії.

«Як випливає з того, що я бачив – це зробив Іран», – зазначив Дональд Трамп, додавши, що іранські ракети «дуже неточні».

Коли про це перепитали главу Пентагону, він відповів ухильно.

«Звісно, ми ведемо розслідування. Але єдина сторона, яка б’є по цивільних – це Іран», – сказав Гегсет.

Внаслідок ракетного удару по приміщенню школи для дівчат у Мінабі 28 лютого, що стався у години занять, загинуло 168 учениць і 14 викладачів.

CNN раніше на основі супутникових знімків, сукупності усіх заяв, відео з геолокацією та коментарів експертів дійшли висновку, що влучання по школі сталося приблизно тоді ж, коли й американський удар по розташованій поруч базі іранців.

Як відомо, за даними американського інформаційного агентства активістів за права людини (HRANA), станом на 7 березня кількість мирних жителів, які загинули в Ірані внаслідок ударів США та Ізраїлю по країні, зросла до 1172.

Раніше президент США Дональд Трамп виступив із заявою щодо поточної ситуації навколо Ірану. На тлі останніх вибачень іранського президента Масуда Пезешкіана перед сусідами, Трамп констатував повну поразку тегеранського режиму.

Дональд Трамп підкреслив, що нинішня зміна риторики Ірану – це не добровільний жест, а результат колосального військового тиску.

Нагадаємо, президент Ірану Масуд Пезешкіан у суботу, 7 березня, виступив із резонансною заявою на тлі ескалації на Близькому Сході. В ефірі державного телебачення він перепросив у арабських держав Перської затоки за нещодавні удари та окреслив умови для деескалації.