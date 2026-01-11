Головна Світ Політика
США закликають своїх громадян негайно покинути Венесуелу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
США закликають своїх громадян негайно покинути Венесуелу
фото з відкритих джерел

США наголошують, що наразі не зможуть надати жодної консульської допомоги всередині Венесуели

Державний департамент США видав екстрене попередження для своїх громадян, закликаючи їх утриматися від поїздок до Венесуели, а тих, хто вже перебуває в країні – негайно виїхати. Як повідомляє посольство США, ситуація в країні стала критично небезпечною через активність озброєних угруповань («колектівос»), які встановлюють незаконні блокпости для полювання на американців, передає «Главком».

Дипломатичне відомство присвоїло Венесуелі найвищий рівень небезпеки, посилаючись на цілу низку загроз:

  • високий ризик незаконних затримань, тортур та безпідставного застосування місцевих законів проти іноземців;
  • поширення випадків викрадення людей, збройних нападів та діяльності терористичних осередків;
  • деградація медичної інфраструктури, хронічні перебої з електроенергією та водопостачанням.

Окремо наголошується, що США наразі не можуть надати жодної консульської допомоги всередині країни. Робота посольства в Каракасі призупинена, тому як планові, так і екстрені послуги для громадян США недоступні. Американців попереджають, що перетин кордону, навіть на кілька метрів, може призвести до тривалого ув’язнення без можливості зв’язку з рідними.

Нагадаємо, за інформацією The Wall Street Journal, у Венесуелі розгортається драматичне суперництво за увагу Дональда Трампа. Поки Білий дім готується до масштабного переформатування країни – від зміни влади до повного контролю над нафтовим сектором, – лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо та виконувачка обов’язків президента Делсі Родрігес намагаються стати головними партнерами Вашингтона.

Раніше лідерка венесуельської опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо заявила, що повністю підтримує стратегію президента США Дональда Трампа щодо Венесуели. 

За словами Мачадо, посилення тиску з боку США, зокрема санкцій проти венесуельських посадовців, захоплення суден і боротьба з нелегальним експортом нафти, є виправданими та необхідними. Вона наголосила, що венесуельський народ вдячний Трампу та його адміністрації й назвала його «захисником свободи в цій півкулі».

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

Теги: посольство Венесуела США

