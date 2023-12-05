Росія та Іран домовилися про співпрацюю проти західних санкцій
Росія та Іран пообіцяли разом протидіяти накладеним на обидві країни західним санкціям
Росія та Іран підписали декларацію, у якій пообіцяли разом протидіяти накладеним на обидві країни західним санкціям, які вони називають «незаконними». Про це заявив глава МЗС РФ під час зустрічі зі своїм іранським колегою в Москві.
«Ми підписали щойно декларацію про шляхи та засоби протидії, пом'якшення та компенсування негативних наслідків односторонніх примусових заходів. Безумовно, це важливий крок у нарощуванні координації зусиль членів світової спільноти щодо подолання незаконних санкцій, які США та їхні союзники зробили заміною дипломатії», – зазначив Лавров у ході зустрічі зі своїм іранським колегою у Москві.
Офіційна назва документа – Декларація Російської Федерації та Ісламської Республіки Іран про шляхи та засоби протидії, пом'якшення та компенсування негативних наслідків односторонніх примусових заходів.
Зустріч Лаврова з главою іранської дипломатії відбулася на «полях» міністерської зустрічі п'яти прикаспійських країн – Росії, Ірану, Казахстану, Азербайджану та Туркменістану.
Нагадаємо, деякі держави-члени Європейського Союзу під час обговорення нового 12-го пакету санкцій виступили проти положення про жорсткі обмеження реекспорту до Росії низки європейських товарів.
Раніше Верховна Рада на засіданні 29 травня ухвалила постанову про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран».
До слова, президент Ірану Ебрагім Райсі уранці четверга, 6 грудня, планує прибути разом з делегацією до Москви, щоб зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.
Коментарі — 0