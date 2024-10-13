Іран знову заперечив передачу ракет Росії

МЗС Ірану заявило, що ірано-російська військова співпраця має свою історію задовго до початку війни в Україні

Іран не передава Росії балістичні ракети. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.

«Я чітко сказав і ще раз повторюю: ми не надавали Росії балістичних ракет. Якщо Європі потрібно щось, щоб заспокоїти шантаж Ізраїлю, краще знайдіть іншу історію», – йдеться у заяві.

Аббас Аракчі додав, що ірано-російська військова співпраця не є новою та має свою історію задовго до початку війни в Україні.

Нагадаємо, США заявили, що Іран вже відправив Росії балістичні ракети малої дальності. Раніше країни «Великої сімки» пообіцяли запровадити скоординовані санкції проти Ірану, якщо країна таки надішле ракети Росії для використання у війні проти України.

До слова, ще в лютому Reuters з посиланням на шість джерел заявив, що Іран, ймовірно, відправив Росії сотні балістичних ракет класу «земля-земля». Але тоді відразу постійне представництво Ірану при Організації Об'єднаних Націй (ООН) заперечило передачу росіянам балістичних ракет.

Також іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані підтвердив, що Тегеран передав Росії балістичні ракети. Член парламентського комітету з національної безпеки та зовнішньої політики Ахмад Бахшаєш Ардестані визнав військову допомогу Ірану Росії менш ніж за добу після того, як місія Ірану в ООН спростувала матеріал The Wall Street Journal про передачу Росії балістичних ракет малої дальності.

Однак, президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що з моменту його вступу на посаду наприкінці липня його країна не передавала зброї Росії.