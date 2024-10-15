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Нетаньягу визначився, які об'єкти в Ірані атакуватимуть наступними

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Нетаньягу визначився, які об'єкти в Ірані атакуватимуть наступними
Нетаньягу змінив позицію щодо атаки Ірану військовими Ізраїлю
фото із відкритих джерел

Нетаньягу заявив, що готовий атакувати військові об'єкти Ірану замість ядерних чи нафтових

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив адміністрації президента США Джо Байдена про готовність завдати ударів по військових об'єктах Ірану, а не нафтових чи ядерних. Про це пише газета Washington Post.

«Нетаньяху заявив адміністрації Байдена, що він готовий завдати удару по військових об'єктах Ірану, а не по нафтових або ядерних», – повідомило видання, посилаючись на джерела.

Це, зазначає Washington Post, передбачає більш обмежений удар у відповідь, спрямований на запобігання масштабній війні.

Перша за кілька тижнів телефонна розмова між Байденом та Нетаньягу відбулася минулого тижня.

Газета пише з посиланням на джерела, що Нетаньягу зайняв «стриманішу позицію», ніж раніше. Це, серед іншого, вплинуло на рішення Байдена направити Ізраїлю потужну систему протиракетної оборони THAAD. У неділю Пентагон оголосив, що розміщує в Ізраїлі батарею THAAD.

1 жовтня Корпус вартових Ісламської революції в рамках операції «Істинна обіцянка 2» запустив по Ізраїлю велику кількість ракет. Ізраїльські військові заявили, що дадуть відповідь на цей обстріл, коли вважають за потрібне.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомляли, що як заходи у відповідь Ізраїль може завдати ударів по іранських нафтових і ядерних об'єктах. Президент США Джо Байден заявив, що на місці Ізраїлю не став би так відповідати на ракетну атаку Ірану.

До слова, 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані, зосереджуючись на південних районах, де розташовані військові об'єкти «Хезболли».

Пізніше винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю завдали розвідувальних ударів по об'єктах терористів, що належать до штаб-квартири розвідки «Хезболли» у Бейруті.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та арабські країни розпочали таємні переговори з Іраном про всеосяжне припинення вогню на всіх фронтах у регіоні Близького Сходу.

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Теги: міністр Ізраїль обстріл військові Пентагон Беньямін Нетаньягу Іран

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