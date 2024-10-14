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Очільники європейських МЗС погодили санкції проти Ірану за передачу ракет Росії – FAZ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Очільники європейських МЗС погодили санкції проти Ірану за передачу ракет Росії – FAZ
Наразі невідомо хто потрапив у санкційний список ЄС
фото з відкритих джерел

Європейський Союз неодноразово застерігав Іран від передачі Росії балістичних ракет

Європейський Союз введе нові санкції проти Ірану за передачу балістичних ракет Росії. Міністр країн ЄС погодили обмеження. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung

За даними видання, у понеділок, 14 жовтня, міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі у Люксембурзі погодили санкції

Міністр Німеччини у справах Європи Анна Люрманн перед зустріччю у Люксембурзі заявила, що є дуже чіткі докази того, що Іран передав балістичні ракети, і «це явно не сумісно із зобов’язаннями щодо миру».

«Ми прагнемо до того, щоб українці мали право самостійно вирішувати своє майбутнє. Тому Росію не варто підтримувати військово», – сказала вона.

Поки невідомо, хто потрапив у санкційний список. Імена будуть незабаром опубліковані в офіційному журналі ЄС. У рамках санкцій європейському бізнесу не дозволять вести справи з компаніями та людьми, проти яких ввели обмеження. Також санкції передбачають замороження рахунків та активів, а також заборону на в'їзд до ЄС.

Нагадаємо, США заявили, що Іран вже відправив Росії балістичні ракети малої дальності. Раніше країни «Великої сімки» пообіцяли запровадити скоординовані санкції проти Ірану, якщо країна таки надішле ракети Росії для використання у війні проти України.

До слова, ще в лютому Reuters з посиланням на шість джерел заявив, що Іран, ймовірно, відправив Росії сотні балістичних ракет класу «земля-земля». Але тоді відразу постійне представництво Ірану при Організації Об'єднаних Націй (ООН) заперечило передачу росіянам балістичних ракет. 

Також іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані підтвердив, що Тегеран передав Росії балістичні ракети. Член парламентського комітету з національної безпеки та зовнішньої політики Ахмад Бахшаєш Ардестані визнав військову допомогу Ірану Росії менш ніж за добу після того, як місія Ірану в ООН спростувала матеріал The Wall Street Journal про передачу Росії балістичних ракет малої дальності.

Однак, президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що з моменту його вступу на посаду наприкінці липня його країна не передавала зброї Росії

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Теги: санкції Європейський союз МЗС Іран ракета росія

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