Названо прізвисько принца Гаррі, про яке він хотів би не згадувати

І коли герцог Сассекський ще навчався в Ітонському коледжі, він отримав дуже суперечливе прізвисько, яке багато говорить про його минулий спосіб життя

Принц Гаррі, онук королеви Єлизавети II, відомий своїм бурхливим минулим, яке він неодноразово обговорював у своїх мемуарах. Під час навчання в престижному Ітонському коледжі, де провів п'ять років, він отримав досить суперечливе прізвисько – «Hash Harry». Це прізвисько відображало його тодішній спосіб життя, особливо його схильність до вживання марихуани. «Hash» – сленгове слово, що означає марихуану чи наркотики. Про це пише Daily Express.

Згодом сам Гаррі відкрито зізнався, що під час навчання в Ітоні пробував не лише марихуану, а й інші наркотики. Принц визнав, що період його молодості був непростим, особливо після трагічної смерті його матері, принцеси Діани. Це велике особисте горе глибоко вплинуло на його життя, і він шукав способи втекти від реальності, зокрема через вживання алкоголю та наркотиків.

Прізвисько «Hash Harry» не раз намагалися приховати, і хоча принц Гаррі досить відверто розповідає про своє минуле, цей аспект він хотів би забути. Цю деталь його життя розкрив королівський історик Роберт Лейсі у своїй книзі «Brothers of Brothers», де наводить чимало цікавих фактів про життя королівської родини, включаючи і непросту молодість Гаррі.

Відомо, що у своїй дорослій біографії Гаррі намагався залишити ті часи позаду. Він змінив своє життя після зустрічі з американською акторкою Меган Маркл, яка згодом стала його дружиною. Разом вони створили сім’ю та переїхали до США, де виховують двох дітей. Після цього Гаррі став активним учасником різних благодійних проєктів і виступав за підтримку ветеранів війни, захист психічного здоров'я та прав людини. Попри це, деякі аспекти його минулого, включаючи визнання про наркотики, продовжують впливати на його життя.

Зокрема, у контексті його переїзду до США, експерти зазначають, що зізнання Гаррі у вживанні наркотиків можуть спричинити ускладнення з його американською візою. Річ у тому, що під час отримання візи чи посвідки на проживання кожен заявник повинен чесно відповідати на питання про вживання наркотиків у минулому. Якщо виявиться, що Гаррі приховав інформацію, це може створити для нього юридичні труднощі та стати причиною перегляду його візового статусу. Однак поки що таких проблем не виникало, і принц продовжує жити та працювати в США, присвячуючи себе родині та благодійності.

Таким чином, період юності принца Гаррі залишив помітний слід у його біографії. Хоча він і прагне зосередитися на позитивних аспектах свого дорослого життя, його молоді роки, включаючи сумнівні рішення та невдалий вибір, продовжують привертати увагу громадськості.

Нагадаємо, королева Камілла відмовила короля Чарльза від зустрічі з Гаррі.