Іран вперше під час бойових дій використав «Залізний промінь»: чим унікальна гармата

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Система призначена для протидії ракетам, мінометам, безпілотникам та іншим повітряним загрозам
фото: israeldefense

Високоенергетичний лазер вперше був використаний цієї ночі для перехоплення безпілотників. Це додає новий рівень до багаторівневої протиповітряної оборони Ізраїлю

У ніч на 2 березня 2026 року під час боїв на Близькому Сході була вперше застосована лазерна система «Залізний промінь». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Israeldefense.

Як пише видання, «Залізний промінь» – це наземна лазерна система високої енергії потужністю 100 кіловат, розроблена управлінням оборонних досліджень і розробок міністерства оборони Ізраїлю у партнерстві з Rafael Advanced Defense Systems.

Система призначена для протидії ракетам, мінометам, безпілотникам та іншим повітряним загрозам. Лазерний промінь досягає цілі миттєво, що робить його ідеальним проти швидких малорозмірних об'єктів.

Поки установка підключена до електроенергії, вона може стріляти без обмежень – боєприпаси ніколи не закінчаться. Вартість одного пострілу становить близько $2–5 (лише витрати на електрику). Для порівняння, одна ракета системи «Залізний купол» коштує від $50 000 до $150 000.

На відміну від звичайних ракет-перехоплювачів, лазер не створює небезпечних падучих уламків власних снарядів, що критично важливо в умовах міської забудови.

Зауважимо, у вересні минулого року міністерство оборони Ізраїлю оголосило про завершення багатотижневої серії випробувань, проведених на півдні країни. За даними міністерства, система успішно перехоплювала ракети, міномети, літаки та безпілотні літальні апарати в різних оперативних сценаріях. 

У грудні перша система «Залізний промінь» була офіційно передана Армії оборони Ізраїлю під час церемонії, на якій були присутні високопосадовці оборони. Міністерство тоді заявило, що система буде інтегрована в багаторівневу мережу протиповітряної оборони Ізраїлю поряд із системами «Залізний купол», «Праща Давида» та «Стріла».

Нагадаємо, Іран заявив про ураження ядерного об'єкта на своїй території. Розташований в іранському місті Натанз великий ядерний об'єкт був атакований під час військових операцій США та Ізраїлю проти Ісламської Республіки.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі висловив глибоку стурбованість ескалацією ситуації з безпекою в Західній Азії, попередивши, що не можна виключати радіологічний витік із серйозними наслідками.

Теги: Ізраїль війна США Іран Хезболла

