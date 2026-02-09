Головна Світ Політика
США перехопили танкер «тіньового флоту» РФ Aquila II

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Судно дотичне до експорту підсанкційної російської нафти
Судно дотичне до експорту підсанкційної російської нафти
фото: Пентагон

Корабель порушив встановлений карантин для санкціонованих суден у Карибському басейні

Сполучені Штати перехопили танкер Aquila II в Індійському океані через порушення санкційного режиму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство війни США.

За даними Пентагону, судно порушило карантинні обмеження для кораблів, які перебувають під санкціями, запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа. Aquila II намагався втекти після перебування в Карибському морі, однак американські військові відстежували його маршрут від Карибів до Індійського океану.

Екіпаж захопленого корабля
Екіпаж захопленого корабля
фото: Пентагон

Міністерство війни США заявило, що жодна держава у світі не має таких можливостей із глобального переслідування суден, як Сполучені Штати, і підкреслили готовність сил флоту діяти по всьому світу для забезпечення виконання санкційного режиму.

За даними Головного управління розвідки, Aquila II дотичний до експорту підсанкційної російської нафти та нафтопродуктів із портів Чорного, Балтійського та Тихоокеанського регіонів. Проти судна введені санкції США, Великої Британії, ЄС, Канади, Швейцарії та України.

Нагадаємо, у січні французькі військово-морські сили перехопили в Середземному морі нафтовий танкер, що прямував з Росії. Затримання відбулося у межах операції, спрямованої проти російського «тіньового флоту».

Як повідомлялося, Головне управління розвідки оприлюднило дані про 66 суден «тіньового флоту» Російської Федерації, Ірану та Венесуели, а також суден, залучених у викраденні українського зерна та порушенні державного кордону України.

Раніше стало відомо, що російські спецслужби використовують судна «тіньового флоту» для шпигунства у європейських акваторіях. За даними розслідування CNN, що ґрунтується на звітах української та західної розвідок, агенти Кремля та колишні найманці таємно працюють на танкерах, які транспортують нафту в обхід санкцій.

До слова, ЄС змінив оцінку ринкових ризиків та розглядає повну блокаду російських танкерів, які  експортують частину російської нафти на світові ринки.

США санкції флот РФ

США перехопили танкер «тіньового флоту» РФ Aquila II
США перехопили танкер «тіньового флоту» РФ Aquila II
Посол США в НАТО прокоментував слова Зеленського про терміни укладення мирної угоди
Посол США в НАТО прокоментував слова Зеленського про терміни укладення мирної угоди
Євросоюз розглядає повну блокаду російських танкерів: як це позначиться на війні проти України
Євросоюз розглядає повну блокаду російських танкерів: як це позначиться на війні проти України
Польща створила резерв підвищеної готовності для швидкої мобілізації
Польща створила резерв підвищеної готовності для швидкої мобілізації
Швеція запроваджує жорсткі правила отримання громадянства: подробиці
Швеція запроваджує жорсткі правила отримання громадянства: подробиці
Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив до Вірменії та Азербайджану
Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив до Вірменії та Азербайджану

