CNN: Ізраїль приєднався до перемир’я з Іраном

Найближчі два тижні стануть вирішальними для досягнення ширшої угоди

Ізраїль погодився на тимчасове припинення вогню в межах двотижневого перемир’я, оголошеного президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив високопоставлений представник Білого дому для CNN, пише «Главком».

Ізраїль став частиною домовленостей буквально за півтори години до завершення ультиматуму, який був висунутий Ірану щодо відкриття Ормузької протоки.

«Ізраїль погодився призупинити бомбардування, поки тривають переговори», – зазначив представник Білого дому.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про готовність призупинити військові дії проти Ірану на два тижні, оголосивши про початок двостороннього перемир’я. За його словами, це рішення пов’язане з досягненням ключових військових цілей і значним прогресом у переговорах щодо довгострокового миру на Близькому Сході.

До слова, США витратили від $22,3 до $31 млрд на військову операцію проти Ірану за п’ять тижнів.

Зауважимо, конфлікт на Близькому Сході переріс у масштабну гуманітарну катастрофу: тисячі мирних жителів загинули, а мільйони були змушені покинути свої домівки. Крім того, бойові дії можуть прискорити глобальні зміни в енергетичній сфері, впливаючи на постачання нафти та газу, а також на морські маршрути від Перської затоки до Європи та Азії.