Головна Світ Політика
search button user button menu button

CNN: Ізраїль приєднався до перемир’я з Іраном

Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїль погодився на перемир’я з Іраном
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Найближчі два тижні стануть вирішальними для досягнення ширшої угоди

Ізраїль погодився на тимчасове припинення вогню в межах двотижневого перемир’я, оголошеного президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив високопоставлений представник Білого дому для CNN, пише «Главком».

Ізраїль став частиною домовленостей буквально за півтори години до завершення ультиматуму, який був висунутий Ірану щодо відкриття Ормузької протоки.

«Ізраїль погодився призупинити бомбардування, поки тривають переговори», – зазначив представник Білого дому.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про готовність призупинити військові дії проти Ірану на два тижні, оголосивши про початок двостороннього перемир’я. За його словами, це рішення пов’язане з досягненням ключових військових цілей і значним прогресом у переговорах щодо довгострокового миру на Близькому Сході.

До слова, США витратили від $22,3 до $31 млрд на військову операцію проти Ірану за п’ять тижнів.

Зауважимо, конфлікт на Близькому Сході переріс у масштабну гуманітарну катастрофу: тисячі мирних жителів загинули, а мільйони були змушені покинути свої домівки. Крім того, бойові дії можуть прискорити глобальні зміни в енергетичній сфері, впливаючи на постачання нафти та газу, а також на морські маршрути від Перської затоки до Європи та Азії.

Теги: США Ізраїль Іран переговори перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Перемир'я США та Ірану: Тереган розповів, що буде з Ормузькою протокою
Іран заявив про історичну перемогу над США: заява Ради нацбезпеки
Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua