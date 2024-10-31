Південна Корея запровадила нові санкції проти КНДР: названо причину

Нові обмеження стосуються компонентів і хімічних речовин для виробництва твердопаливних балістичних ракет

Південна Корея посилила санкції проти КНДР, обмеживши доступ до компонентів і хімічних речовин, які необхідні для створення твердопаливних балістичних ракет. Про це повідомляє Korea Times.

Нові санкції Сеул запровадив через кілька годин після того, як Пхеньян випробував у четвер вранці твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету (МБР).

Нові обмеження стосуються компонентів і хімічних речовин для виробництва твердопаливних балістичних ракет, експорт яких із Південної Кореї тепер підлягає суворому контролю, щоб уникнути їхнього потрапляння до Північної Кореї.

До санкційного списку внесено 15 найменувань товарів, включаючи тверде паливо для ракет, ракетні корпуси, камери згоряння та силові установки, які КНДР важко виготовляти самостійно. Також хімічні речовини, зокрема перхлорат амонію, хлорид натрію та вуглецеве волокно. Під експортний контроль потрапили також вугільні циліндри, натуральний каучук і компоненти, такі як термобатареї та рентгенівські апарати.

Зазначені товари заборонено експортувати до КНДР, навіть через треті країни. Південна Корея планує передати ці списки своїм основним партнерам, щоб і вони встановили посилений експортний контроль за цими групами товарів.

Нагадаємо, у четвер Північна Корея здійснила випробувальний запуск балістичної ракети у бік східних вод країни.Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї у короткому повідомленні зазначив, що запуск відбувся в четвер вранці, проте не надав жодних додаткових деталей, зокрема, про відстань, на яку пролетіла ракета.

Згодом виявилося, що балістична ракета, запущена КНДР, стала найдальнобійнішою за весь час випробувань. Про це повідомив телеканал NHK з посиланням на Міноборони Японії. Тривалість польоту становила 1 годину 26 хвилин, уточнили у відомстві.