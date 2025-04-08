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Відключення електроенергії повертаються? Укренерго спростувало чутки

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Відключення електроенергії повертаються? Укренерго спростувало чутки
Як підкреслили в Укренерго, необхідність у раціональному споживанні електроенергії дійсно існує
фото з відкритих джерел

Зниження температури зумовило активніше використання електричних обігрівачів, камінів та кондиціонерів

Укренерго спростило чутки про можливе повернення відключень електроенергії в Україні, підтвердивши, що наразі жодних заходів обмеження не запроваджено, але закликало знизити споживання. Як передає «Главком», про це інформує Укренерго.

«Останніми днями деякі ЗМІ і телеграм-канали почали публікувати новини з клікбейтними заголовками про ймовірне повернення відключень. Зазначимо, що поширювана інформація є недостовірною. Жодних заходів обмеження наразі не застосовується», – зазначили в компанії.

Проте, як підкреслили в Укренерго, необхідність у раціональному споживанні електроенергії дійсно існує. Ремонтні роботи на енергетичних обʼєктах тривають після атак з боку Росії, а похолодання в Україні призвело до значного збільшення споживання електроенергії.

Зниження температури зумовило активніше використання електричних обігрівачів, камінів та кондиціонерів. Крім того, через закінчення опалювального сезону деякі генераційні потужності, які не здатні працювати автономно, зупинили свою роботу.

Ситуацію ускладнює і похмура погода в деяких регіонах, що негативно впливає на виробництво електроенергії сонячними електростанціями.

«За таких умов, просимо всіх споживачів – як побутових, так і бізнес – зменшити використання потужних електроприладів та не вмикати кілька таких пристроїв одночасно у період з 8:00 до 21:00. Це дозволить знизити навантаження на енергосистему», – підсумували в Укренерго.

Нагадаємо, ще на початку 2024 року в Україні було скасовано мораторій на відключення електроенергії у злісних боржників. Насправді постачальник послуг не зацікавлений в тому, щоб відключати споживача і таким чином втрачати клієнта. Проте клієнт має надати оплату за вже спожиту електроенергію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гендиректора YASNO Сергія Коваленка.

«Постачальник не вирішує, відключати когось чи ні. Критерії визначені правилами ринку електроенергії», – наголосив Коваленко.

Він зауважив: «Новині, яку сьогодні розносять телеграм-канали – десь 15 місяців». При цьому гендиректор YASNO продемонстрував скриншот з відповідними дописами. 

До слова, у січні 2024 року Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

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Теги: Укренерго відключення відключення світла

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