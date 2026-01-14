Головна Світ Соціум
Bloomberg: Маск зробив супутниковий інтернет Starlink безкоштовним для мешканців Ірану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Bloomberg: Маск зробив супутниковий інтернет Starlink безкоштовним для мешканців Ірану
фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп особисто звертався до Ілона Маска з проханням відновити зв'язок в Ірані

Компанія SpaceX скасувала плату за супутниковий інтернет Starlink для користувачів в Ірані. Це рішення стало відповіддю на жорстке блокування мережі іранським урядом під час масових протестів. Як повідомляє Bloomberg, тепер власники терміналів всередині країни можуть підключатися до глобальної мережі без жодних абонентських внесків, повідомляє «Главком».

Цей крок підтвердив Ахмад Ахмадян, керівник американської групи Holistic Resilience, яка допомагає іранцям долати цифрову ізоляцію. Напередодні президент США Дональд Трамп особисто звертався до Ілона Маска з проханням відновити зв'язок у регіоні, щоб підтримати демонстрантів. Хоча офіційний Тегеран забороняє використання такого обладнання, термінали Starlink продовжують активно працювати в країні нелегально.

Для SpaceX це вже не перший приклад використання супутникового зв'язку як політичного інструменту. Аналогічну підтримку компанія надавала Україні на початку повномасштабного вторгнення та Венесуелі після арешту Ніколаса Мадуро. Експерти вбачають у цьому посилення «м’якої сили» США, здатної ефективно протистояти цензурі в авторитарних державах. Представники SpaceX наразі утримуються від офіційних коментарів щодо запровадження безкоштовного режиму.

Крім того, CNN писав, що силовики в Ірані шукали термінали Starlink, щоб люди не мали змоги вийти на зв'язок.

Як відомо, в Ірані вже п'яту добу практично відсутній інтернет. Лише сьогодні з’явилися перші повідомлення про можливість здійснення міжнародних дзвінків через стаціонарний та мобільний зв'язок.

Раніше американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до президента Дональда Трампа з вимогою вжити найжорсткіших заходів проти верховного лідера Ірану. Політик назвав аятолу Алі Хаменеї «Гітлером нашого часу».

До слова, посольство США в Ірані оприлюднило термінове звернення до американських громадян із закликом негайно виїхати з країни. Зазначається, що протести по всьому Ірану стрімко загострюються і будь-якої миті можуть перерости в масштабне насильство, що загрожує арештами та травмами. Ситуація ускладнюється блокуванням доріг, перебоями в роботі громадського транспорту та відключенням інтернету.

