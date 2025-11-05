Головна Світ Політика
Трамп розкритикував перемогу Мамдані на виборах мера Нью-Йорка

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп розкритикував перемогу Мамдані на виборах мера Нью-Йорка
фото: Білий дім

Трамп назвав новообраного мера Нью-Йорка «комуністом»

Президент США Дональд Трамп висловив різку критику на адресу Зограна Мамдані, новообраного мера Нью-Йорка, вважаючи його перемогу результатом «втрати суверенітету» для країни. Про це він заявив під час виступу на Американському бізнес-форумі в Маямі, пише «Главком».

«Ми втратили трохи суверенітету минулої ночі в Нью-Йорку, але нічого страшного – ми розберемося з цим, не переживайте», – зазначив Трамп, коментуючи виборчі результати.

Трамп також різко розкритикував політичні погляди Мамдані, назвавши його «комуністом» і звинувативши Демократичну партію у радикалізмі. Він порівняв перемогу Мамдані з політичними поглядами демократів у Конгресі, заявивши, що вибори в Нью-Йорку відображають небажані зміни в політичному ландшафті країни.

«Якщо ви хочете побачити, що демократи в Конгресі хочуть зробити з Америкою – просто подивіться на результати виборів у Нью-Йорку, де їхня партія поставила комуніста мером найбільшого міста країни», – сказав Трамп, додавши, що США пропустили етап соціалізму і відразу перейшли до комунізму.

Нагадаємо, 34‑річний політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на виборах мера Нью‑Йорка. Він стане наймолодшим мером міста за понад століття, а також першим мусульманином, першим представником південноазійського походження і першим мером, народженим в Африці.

Після виборів Мамдані виступив з промовою. Він розкритикував свого опонента Ендрю Куомо та поглузував з президента Дональда Трампа. «Главком» розповідав, що відомо про демократа, який обіцяв протистояти Трампу.

До слова, майже 800 тис. жителів Нью-Йорка мають намір залишити місто через те, що політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на виборах.

Теги: Нью-Йорк Зогран Мамдані вибори у США Дональд Трамп

