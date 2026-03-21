Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угорщина підтвердила візит Венса перед виборами

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Угорщина підтвердила візит Венса перед виборами
Венс приїде до Орбана напередодні виборів в Угорщині
фото: x.com/VP

Водночас американська сторона офіційно не деталізує мету та дату візиту, ба більше, досі не підтвердила це повідомлення

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідає Угорщину напередодні парламентських виборів. Інформацію офіційно підтвердила угорська влада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у вечірньому підкасті заявив, що візит Венса «випливає з дуже інтенсивних міжурядових відносин між Угорщиною та США». 

Як зазначає АР, поїздка Венса може бути пов’язана з підтримкою прем’єр-міністра Віктора Орбана, який «стикається з одним із найскладніших виборчих викликів за останні роки».

Водночас американська сторона офіційно не деталізує мету візиту. Сам угорський прем’єр також заявляв, що розраховує на підтримку з боку Вашингтона напередодні виборів.

Поїздка Венса відбудеться після того, як у лютому держсекретар США Марко Рубіо відвідав Будапешт, щоб публічно підтримати Орбана напередодні квітневих виборів.

Під час візиту Рубіо зазначив, що лідерство Орбана має вирішальне значення для інтересів США, але натякнув, що збереження тісних зв’язків залежить від переобрання Орбана. Він також зазначив, що Вашингтон готовий надати Будапешту фінансову допомогу, якщо це буде потрібно.

За повідомленням Reuters, точні терміни візиту Венса поки що невідомі, і, за словами джерел, його плани можуть змінитися, оскільки високопосадовці можуть вирішити залишитися у Вашингтоні, поки триває війна США та Ізраїлю проти Ірану.

Теги: Віктор Орбан Джей Ді Венс Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Угорщина підтвердила візит Венса перед виборами
Угорщина підтвердила візит Венса перед виборами
Пентагон переносить виробництво зброї ближче до гарячих точок в Азії
Пентагон переносить виробництво зброї ближче до гарячих точок в Азії
Куба відкинула вимоги США про зміну влади на острові
Куба відкинула вимоги США про зміну влади на острові
Швейцарія відмовила США в експорті зброї
Швейцарія відмовила США в експорті зброї
DW: війна на Близькому Сході дала шанс Україні на гарантії безпеки – як ЄС його втратив
DW: війна на Близькому Сході дала шанс Україні на гарантії безпеки – як ЄС його втратив
Без відео та аудіо. Верховний лідер Ірану вдруге після призначення звернувся до нації
Без відео та аудіо. Верховний лідер Ірану вдруге після призначення звернувся до нації

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua