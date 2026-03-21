Угорщина підтвердила візит Венса перед виборами

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідає Угорщину напередодні парламентських виборів. Інформацію офіційно підтвердила угорська влада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у вечірньому підкасті заявив, що візит Венса «випливає з дуже інтенсивних міжурядових відносин між Угорщиною та США».

Як зазначає АР, поїздка Венса може бути пов’язана з підтримкою прем’єр-міністра Віктора Орбана, який «стикається з одним із найскладніших виборчих викликів за останні роки».

Водночас американська сторона офіційно не деталізує мету візиту. Сам угорський прем’єр також заявляв, що розраховує на підтримку з боку Вашингтона напередодні виборів.

Поїздка Венса відбудеться після того, як у лютому держсекретар США Марко Рубіо відвідав Будапешт, щоб публічно підтримати Орбана напередодні квітневих виборів.

Під час візиту Рубіо зазначив, що лідерство Орбана має вирішальне значення для інтересів США, але натякнув, що збереження тісних зв’язків залежить від переобрання Орбана. Він також зазначив, що Вашингтон готовий надати Будапешту фінансову допомогу, якщо це буде потрібно.

За повідомленням Reuters, точні терміни візиту Венса поки що невідомі, і, за словами джерел, його плани можуть змінитися, оскільки високопосадовці можуть вирішити залишитися у Вашингтоні, поки триває війна США та Ізраїлю проти Ірану.