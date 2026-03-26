Угорські літаки вивозили гроші та коштовності з Росії: подробиці

Угорський журналіст заявив про дані з кількох країн і пов’язав розслідування з тиском влади

Угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї заявив, що урядові та приватні літаки посадовців Угорщини могли вивозити з Росії значні суми готівки та коштовності. Про це повідомляє «Главком».

За словами Паньї, подібні дані почали з’являтися ще у 2016-2017 роках у службах національної безпеки країн Європейського Союзу та НАТО.

Журналіст стверджує, що отримав підтвердження того, що урядові та приватні літаки Угорщини поверталися з Росії завантаженими готівкою та коштовностями.

За його словами, джерелами інформації стали посадовці щонайменше з шести різних країн. Він уточнив, що ці відомості були отримані не через прослуховування угорських посадовців, а через розмови російських чиновників, які обговорювали підготовку такого вантажу.

Паньї також заявив, що розслідування може бути причиною тиску на нього з боку угорської влади. Зокрема, 26 березня Міністерство юстиції Угорщини ініціювало проти нього справу за підозрою у шпигунстві.

Журналіст припускає, що влада може висунути проти нього й інші звинувачення. Окрім цього, проурядове видання Mandiner оприлюднило аудіозапис розмови Паньї з неназваною співрозмовницею. На записі він говорить, що знає про прослуховування міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто іноземною спецслужбою.

У своїх дописах журналіст підтвердив, що досліджував контакти між Сійярто та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

За його даними, європейські спецслужби записали їхню комунікацію, яка, за оцінкою джерел, викликає «серйозну підозру в політичній розвідці та агентській поведінці на користь Росії».

Журналіст також намагався з’ясувати, чи існували секретні канали зв’язку між Сійярто та Лавровим, які могли бути приховані від офіційних структур угорського Міністерства закордонних справ. На цьому тлі державні медіа в Угорщині назвали Паньї шпигуном і розпочали інформаційну кампанію проти нього.

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс планує візит до Будапешта 7-8 квітня, за кілька днів до національних виборів в Угорщині, які призначені на 12 квітня. Згідно з телеграмою Держдепартаменту, отриманою Politico, метою поїздки є висловлення підтримки прем’єру Віктору Орбану.