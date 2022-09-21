Путінська мобілізація обвалила курс рубля і акції російських компаній

Російський фондовий ринок уже відчув наслідки від оголошення часткової мобілізації у країні

Після новин про мобілізацію ринок акцій РФ на старті торгів у середу продовжив обвальне падіння – індекси Московської Біржі та РТС за хвилину торгів впали на 7,4-9,7% на чолі з паперами фінансових компаній. Про це пише «Интерфакс».

До 10:01 індекс МосБіржі становив 2052,71 пункта (-7,4%), індекс РТС - 1042,58 пункта (-9,7%).

Ціни більшості так званих «блакитних фішок» – найбільших компаній Росії – на Московській біржі впали в межах 15%.

Подешевшали акції таких компаній: OZON (-15%), TCS Group (-14,8%), акції Polymetal (-14,4%), «Яндекса» (-12,5%), «Сургутнафтогазу» (-10,2%) -7,7% «префи»), «НОВАТЕКу» (-10,2%), «Газпром нафти» (-8,8%), «Московської біржі» (-8,7%), ПАТ «Полюс» ( -8,5%), АФК «Система» (-8,2%), «АЛРОСА» (-8,1%), «Роснафти» (-8,1%), Ощадбанку (-7,7% та - 7,7% «префи»), «Інтер РАВ» (-7%), UC Rusal (-7%), «ММК» (-6,8%), «НЛМК» (-6,3%), «Татнафти» (-6,3%), ВТБ (-6%), «Лукойлу» (-5,8%), «Газпрому» (-5,3%), «МТС» (-5,1%), «Аерофлоту» (-4,1%), «Магніту» (-3,7%), «Сєвєрсталі» (-3,4%), «Норнікелю» (-3,2%), «РусГідро» (-2 5%).

Російський рубль також перейшов до зниження на торгах Московської біржі. Курс долара США становив 62,61 руб. о 9:43, що на 2,01 рубля вище за рівень закриття попередніх торгів. Євро коштував 61,95 руб., подорожчавши на 1,35 рубля.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Для оголошення мобілізації Путін обрав саме 21 вересня.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів.

У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Також відомо, що у Росії анонсували акції протесту проти мобілізації, яку оголосив російський диктатор Володимир Путін. Активісти закликають росіян виходити на протести у всіх містах країни. Старт акції запланований сьогодні, 21 вересня, о 19:00 за місцевим часом.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом».