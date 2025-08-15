Путін цинічно відреагував на запитання, коли він припинить вбивати цивільних (відео)

У Путіна журналісти поцікавились, коли він припинить вбивати цивільних

Російський диктатор Володимир Путін проігнорував запитання журналістів про те, чи погодиться він на перемир’я, які вони вигукували йому та президенту США Дональду Трампу в аеропорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

На запитання журналістів, чи «припинить він вбивати цивільних», Путін жестом показав, що не чув питання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпочав зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.