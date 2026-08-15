Боронив Україну з початку війни. Згадаймо Олександра Марущака

З 2025 року Олександр Марущак проходив службу у складі Військової служби правопорядку у ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Марущака.

Захисник України Олександр Марущак поліг на війні 8 серпня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Олександр Марущак народився 15 жовтня 1987 року у Львові. Навчався у Львівській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів №43 Львівської міської ради Львівської області, згодом – у Національному університеті «Львівська політехніка». Також навчався у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Зі слів рідних, Олександр завжди цінував дружбу, був відданим товаришем, готовим віддати останнє за побратима. Вирізнявся добротою, щирістю, товариськістю, життєрадісністю та оптимізмом. Захоплювався бігом, брав участь у спортивних змаганнях, вів активний спосіб життя, любив стрибки з парашутом. Обожнював дітей, тонко відчував несправедливість і завжди прагнув правди. Щиро любив Батьківщину та мріяв стати професійним військовим.

Олександр Марущак був учасником АТО та Операції Об’єднаних сил фото: Львівська міська рада

У 2013 році підписав контракт із 80-ю окремою десантно-штурмовою Галицькою бригадою Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Був учасником АТО та Операції Об’єднаних сил у складі 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України та 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Сухопутних військ ЗСУ.

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів брав участь в обороні Києва, згодом боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому та дніпропетровському напрямках у складі 19-ї ракетної бригади «Свята Варвара» ракетних військ Збройних сил України.

З 2025 року проходив службу у складі Військової служби правопорядку у Збройних силах України.

Нагороджений орденом Данила Галицького, нагрудним знаком «Учасник АТО», медаллю «За участь в Антитерористичній операції», медаллю «Ветеран війни» та іншими відомчими відзнаками.

Захисника поховали 10 серпня 2026 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87 (вул. Пасічна).

В Олександра Марущака залишилися дружина, донька, батьки та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.