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Єврокомісія взялася за протиракетний захист України після атаки РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Єврокомісія взялася за протиракетний захист України після атаки РФ
Єврокомісія почала роботу над посиленням протиракетного захисту України
фото: ДСНС

Після чергової масованої атаки РФ Урсула фон дер Ляєн заявила про роботу з партнерами над посиленням протиракетних можливостей Києва

Посилення протиракетного потенціалу України стало найтерміновішим пріоритетом на тлі російських ударів по цивільному населенню та інфраструктурі. Європейська комісія вже співпрацює з державами-членами ЄС та партнерами у цьому напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії відреагувала на чергову масовану російську атаку на Україну. За її словами, Росія програє війну, яку сама розпочала, і намагається компенсувати це ударами по мирному населенню.

Фон дер Ляєн заявила, що мотиви країни-агресорки зрозумілі.

«І вона мститься, завдаючи ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі», – зазначила президентка Єврокомісії.

На тлі російських обстрілів Європейська комісія зосередила увагу на протиракетних можливостях України. За словами фон дер Ляєн, Брюссель уже співпрацює з державами-членами Європейського Союзу та іншими партнерами задля їхнього посилення.

Метою такої роботи президентка Єврокомісії назвала забезпечення України засобами, необхідними для захисту населення від російських атак. «Щоб Україна мала засоби для запобігання людським жертвам», – сказала фон дер Ляєн. За словами очільниці Єврокомісії, посилення протиракетного потенціалу України наразі є найтерміновішим пріоритетом.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня російські окупанти здійснили чергову масовану атаку на Україну. Зокрема, під ударом опинилася Київська область.

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Теги: системи ППО війна Україна Європейський Союз обстріл

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