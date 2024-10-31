Байден прийде на інавгурацію президента США незалежно від переможця – Білий дім

Раніше Байден припускав, що може прийти на інавгурацію Трампа, якщо той стане переможцем на виборах у листопаді.

У 2021 році тодішній президент США Дональд Трамп проігнорував інавгурацію Байдена

Президент Джо Байден буде присутній на інавгурації наступного президента США в січні, незалежно від того, хто переможе на виборах 5 листопада. Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, пообіцявши мирну передачу влади, повідомляє Reuters.

«Цей президент вірить у мирну передачу влади, і це те, що ви побачите. Справа не в ньому. Справа в американському народі. Це те, що повинен побачити американський народ, незалежно від того, хто переможе. Він, безумовно, візьме в цьому участь», – сказала вона, зазначивши, що президенти, які йдуть у відставку, регулярно відвідують інавгурацію своїх наступників.

Однак речниця не згадала про рішення колишнього президента-республіканця Дональда Трампа проігнорувати інавгурацію Байдена в січні 2021 року. Трамп і його дружина Меланія покинули Білий дім перед інавгурацією, пропустивши традиційне привітання наступних мешканців президентської резиденції і саму церемонію.

Натомість віцепрезидент Трампа Майк Пенс, якого деякі прихильники Трампа погрожували повісити під час смертоносного штурму Капітолія 6 січня 2021 року, і його дружина були присутні на інавгурації.

Як відомо, 5 листопада у США відбудуться вибори президента. Спочатку вони мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента у 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Раніше кандидатка у президенти США Камала Гарріс висловила сумніви щодо здатності свого опонента Дональда Трампа виконувати обов'язки в Білому домі. Це відбулося після того, як він скасував кілька передвиборчих заходів.

До слова, президент США Джо Байден заявив, що республіканець Дональд Трамп є загрозою для демократії, тому його потрібно «політично ізолювати».

Нагадаємо, у понеділок, 28 жовтня, чинний президент США Джо Байден достроково проголосував на виборах президента у Делавері.