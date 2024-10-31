Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден прийде на інавгурацію президента США незалежно від переможця – Білий дім

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Байден прийде на інавгурацію президента США незалежно від переможця – Білий дім
Раніше Байден припускав, що може прийти на інавгурацію Трампа, якщо той стане переможцем на виборах у листопаді.
фото з відкритих джерел

У 2021 році тодішній президент США Дональд Трамп проігнорував інавгурацію Байдена

Президент Джо Байден буде присутній на інавгурації наступного президента США в січні, незалежно від того, хто переможе на виборах 5 листопада. Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, пообіцявши мирну передачу влади, повідомляє Reuters.

«Цей президент вірить у мирну передачу влади, і це те, що ви побачите. Справа не в ньому. Справа в американському народі. Це те, що повинен побачити американський народ, незалежно від того, хто переможе. Він, безумовно, візьме в цьому участь», – сказала вона, зазначивши, що президенти, які йдуть у відставку, регулярно відвідують інавгурацію своїх наступників.

Однак речниця не згадала про рішення колишнього президента-республіканця Дональда Трампа проігнорувати інавгурацію Байдена в січні 2021 року. Трамп і його дружина Меланія покинули Білий дім перед інавгурацією, пропустивши традиційне привітання наступних мешканців президентської резиденції і саму церемонію.

Натомість віцепрезидент Трампа Майк Пенс, якого деякі прихильники Трампа погрожували повісити під час смертоносного штурму Капітолія 6 січня 2021 року, і його дружина були присутні на інавгурації.

Як відомо, 5 листопада у США відбудуться вибори президента. Спочатку вони мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента у 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Раніше кандидатка у президенти США Камала Гарріс висловила сумніви щодо здатності свого опонента Дональда Трампа виконувати обов'язки в Білому домі. Це відбулося після того, як він скасував кілька передвиборчих заходів.

До слова, президент США Джо Байден заявив, що республіканець Дональд Трамп є загрозою для демократії, тому його потрібно «політично ізолювати».

Нагадаємо, у понеділок, 28 жовтня, чинний президент США Джо Байден достроково проголосував на виборах президента у Делавері.

Читайте також:

Теги: вибори у США Джозеф Байден Дональд Трамп інавгурація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від співпраці відмовилася низка авторів: 20 колумністів назвали рішення «жахливою помилкою та відступом від базових принципів, за які цю газету люблять». 
Washington Post не підтримала жодного з кандидатів на виборах США. Чим це обернулося для видання
29 жовтня, 10:30
Голова комітету з питань розвідки Палати представників закликав зняти обмеження Україні на застосування далекобійної зброї вглиб РФ
США мають розглянути «прямі військові дії» проти КНДР: конгресмен звернувся до Байдена
24 жовтня, 17:14
Володимира Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі 27 вересня 2024 року
Зеленський заявив, що Україна не збирається відновлювати ядерний потенціал
17 жовтня, 20:45
Як зазначає WSJ, надія Путіна на «відносно легку перемогу у війні» залежить від перемоги Трампа на виборах
Росія готова зазнавати величезних втрат на війні, очікуючи результатів виборів у США – WSJ
14 жовтня, 11:26
Президент України очікує на зустріч у форматі «Рамштайн» на рівні лідерів з найближчим часом
Зеленський вперше прокоментував зрив «Рамштайну» (відео)
9 жовтня, 19:42
Ураган «Мілтон» насувається на США
Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган: що відомо про негоду, яка насувається на США
8 жовтня, 22:22
Невідомо, чи продовжує Маск фінансувати організацію і яку суму становлять його пожертви загалом
Маск роками таємно фінансував праві рухи, що критикували адміністрацію Байдена – Reuters
3 жовтня, 22:07
Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп за часів президентства, «фактично забезпечив стабільність у світі, зробивши це шляхом встановлення ефективного стримування»
Теледебати: кандидати у віцепрезиденти США виступили за підтримку союзників
2 жовтня, 07:05
Гарріс вважає, що дебати кандидатів у віцепрезиденти «не повинні бути останнім словом»
Гарріс знову закликала Трампа до повторних дебатів
30 вересня, 12:29

Політика

Трамп заради перемоги на виборах вліз у сміттєвоз (відео)
Трамп заради перемоги на виборах вліз у сміттєвоз (відео)
Байден прийде на інавгурацію президента США незалежно від переможця – Білий дім
Байден прийде на інавгурацію президента США незалежно від переможця – Білий дім
Запущена КНДР балістична ракета встановила рекорд
Запущена КНДР балістична ракета встановила рекорд
Війна в Газі має закінчитися до вступу Трампа на посаду: The Times of Israel повідомила деталі
Війна в Газі має закінчитися до вступу Трампа на посаду: The Times of Israel повідомила деталі
«Досягло точки кипіння». НАТО обурене поведінкою Угорщини
«Досягло точки кипіння». НАТО обурене поведінкою Угорщини
Прем'єр Канади закликав світ подвоїти зусилля для допомоги Україні
Прем'єр Канади закликав світ подвоїти зусилля для допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2024
27K
Гарантована перемога над Китаєм? США знайшли одне з найбільших родовищ літію у світі
8013
Український агент пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян
3737
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3058
Залишився тиждень: чому найгіршого сценарію для України ще можна запобігти

Новини

Росіяни вбили авіабомбою дитину в Харкові, відбулось засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві двічі за ніч була оголошена повітряна тривога
Сьогодні, 05:53
У Харкові, після влучання ФАБа, ймовірно, вже є загиблі, більше 20 поранено – прокуратура
Сьогодні, 00:44
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
29 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua