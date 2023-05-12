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Число ракетоносіїв РФ у Чорному морі може збільшитися: названо причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Число ракетоносіїв РФ у Чорному морі може збільшитися: названо причину
Малі ракетні катери серії «Каракурт» мають довжину 67 м, ширину – 11 м, осадку – 4 м, водотоннажність – близько 800 тонн, дальність плавання - до 2500 миль, автономність – 15 діб
фото з відкритих джерел

Склад Чорноморського флоту РФ у 2023 році поповниться трьома малими ракетними катерами серії «Каракурт»

Склад Чорноморського флоту РФ у 2023 році поповниться трьома малими ракетними катерами (МРК) серії «Каракурт». Кожен їх може нести 8 крилатих ракет «Калібр». Про це заявив командувач Чорноморського флоту країни агресорки Росії віце-адмірал Віктор Соколов.

«У 2023 році планується прийняти до складу флоту три новітні МРК серії «Каракурт», озброєних високоточною ракетною зброєю, а також новий патрульний корабель», – сказав російський військовий.

Малі ракетні катери серії «Каракурт» мають довжину 67 м, ширину – 11 м, осадку – 4 м, водотоннажність – близько 800 тонн, дальність плавання - до 2500 миль, автономність – 15 діб.

Основне озброєння – одна пускова установка універсального корабельного комплексу 3С14 РК на 8 ракет «Калібр», одна 76-мм артилерійська установка АК-176МА, зенітно-ракетний комплекс «Панцир-М», дві кулеметні установки.

Нагадаємо, що в ніч на 9 травня путінські війська вдалися до чергової ракетної атаки по Україні. За дві хвилі обстрілу окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет «Калібр» та Х-101/Х-555. Втім, майже всі вони були знищені.

Додамо, як пояснив президент Володимир Зеленський, на тлі невдач на фронті, зокрема в Бахмуті, війська РФ збільшили ракетні удари по Україні. Таким чином у Росії хочуть хоч щось «продати» своєму народові у вигляді так званих «перемог».

 

Теги: флот корабль окупанти росія

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