Понтифік заклик до справедливого та тривалого миру

Папа Римський Франциск виступаючи на площі Святого Петра у Ватикані закликав до дипломатичного розв'язання повномасштабної війни в Україні. Про це повідомляє Vatican News.

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Заклик до справедливого та тривалого миру понтифік приурочив до других роковин вторгнення РФ в Україну.

«24 лютого ми зі скорботою згадували другі роковини початку повномасштабної війни в Україні. Війна не лише спустошує цей регіон Європи, але й здіймає глобальну хвилю страху та ненависті. Поновлюючи свою найщирішу прихильність мученицькому українському народові та молячись за всіх, особливо за численні невинні жертви, благаю віднайти ту дещицю людяності, яка допоможе створити умови для дипломатичного розв'язання в пошуках справедливого та тривалого миру», – сказав він після молитви «Ангел Господній».

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Промовляючи до римлян і паломників, Папа Франциск заговорив про Україну одразу після благословення: «Як же багато жертв, поранених, руйнувань, страждань, сліз було протягом цього періоду, який стає жахливо довгим і кінця якого досі не видно».

Також він згадав і про інші частини світу, що страждають від насильства, зокрема, в Ізраїлі, Палестині та Демократичні Республіці Конго.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск знову відзначився прихильними заявами на користь країни-агресорки. Він закликав російську молодь ніколи не забувати про свою історичну спадщину та заявив, що росіяни-спадкоємці великої країни і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших імператорів РФ.

З іншого боку, Папа Римський Франциск стурбований можливістю того, що у світі можуть забути про війну Росії проти України. Як зазначив понтифік, потрібно зробити все, щоб цього не сталося.