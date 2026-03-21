Іран запевняє, що Ормузька протока відкрита

glavcom.ua
Через Ормузьку протоку вже пройшли судна з таких країн, як Індія, Пакистан і Туреччина
фото: pixabay.com (ілюстративне)

Іран пропонує Японії допомогу у супроводі суден

У суботу, 21 березня 2026 року, стало відомо про готовність Тегерана сприяти безпечному проходу японських танкерів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі в інтерв'ю Kyodo News.

Ця заява пролунала на тлі масштабної військової ескалації в регіоні та нещодавнього оголошення Іраком форс-мажору на експорт нафти.

Очільник зовнішньополітичного відомства Ірану стверджує, що Тегеран не закривав Ормузьку протоку.

«Ми не закривали протоку. Вона відкрита», – сказав Арагчі.

Він наголосив, що Іран, який наприкінці лютого зазнав нападу з боку США та Ізраїлю, прагне «не перемир’я, а повного, всеосяжного і тривалого припинення війни».

За словами Арагчі, Іран не закрив протоку, а ввів обмеження для суден, що належать країнам, причетним до нападів на Іран, водночас пропонуючи допомогу іншим країнам у зв’язку з посиленням загрози безпеці. Він запевнив, що Іран готовий гарантувати безпечне проходження суден таких країн як Японія за умови їхньої координації з Тегераном.

Японія отримує з Близького Сходу понад 90% імпорту сирої нафти. Більша частина цих поставок проходить через Ормузьку протоку.

Арагчі розповів, що нещодавно обговорював зі своїм японським колегою Тошіміцу Мотегі питання проходження через протоку японських суден. Він зазначив, що обговорення тривають, але їх деталі не можуть бути розкриті.

Глава МЗС Ірану, який у минулому обіймав посаду посла в Японії, двічі провів телефонні розмови із Мотегі з початку нападів на Іран 28 лютого. Під час останньої розмови міністрів на початку тижня Мотегі закликав Іран гарантувати безпеку всіх суден у протоці.

У Токіо представник МЗС заявив, що Японія ретельно оцінить зауваження Арагчі, додавши, що навіть, якщо японські судна зможуть пройти через протоку, різке зростання цін на енергоносії збережеться.

Представник японського уряду заявив, що прямі переговори з іранською стороною є «найефективнішим способом» зняти блокаду протоки, і наголосив на необхідності уникнути провокацій на адресу США.

Повідомляється, що через Ормузьку протоку вже пройшли судна з таких країн, як Індія, Пакистан і Туреччина.

Арагчі назвав війну «нав’язаною Ірану», заявивши, що Тегеран вів переговори зі США у момент початку атак на країну. Він сказав, що це був «незаконний, нічим не спровокований акт агресії», додавши, що відповідь Ірану є самообороною і триватиме «стільки, скільки буде потрібно».

Міністр закликав міжнародну спільноту, включаючи Японію, зайняти позицію проти нападів, висловивши при цьому вдячність Токіо за традиційно «збалансовану і справедливу» позицію та давні дружні зв’язки з Іраном.

Арагчі сказав, що йому відомо про візит прем’єр-міністерки Японії Санае Такаїчі до Вашингтона для переговорів на вищому рівні з президентом США Дональдом Трампом, і висловив сподівання на роль, яку «Японія може відіграти у припиненні цієї агресії».

Нагадаємо, світова енергетична стабільність опинилася під загрозою через нову стратегію Вашингтона. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не мають наміру самотужки забезпечувати безпеку в Ормузькій протоці. 

