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Рубіо заявив, що незабаром з'являться новини про військову допомогу для України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Рубіо заявив, що незабаром з'являться новини про військову допомогу для України
Рубіо: Я бачив щось із цього приводу, здається, минулої п'ятниці. Думаю, новини про це з'являться незабаром
фото: соціальні мережі
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За словами Рубіо, новини стосуються $400 млн для України, які були схвалені Конгресом, але досі не направлені Пентагоном

США найближчим часом оприлюднять інформацію стосовно виділення заблокованого фінансування для України. Відповідну заяву під час виступу перед сенатським підкомітетом 3 червня зробив державний секретар Марко Рубіо, повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters

Глава Держдепартаменту зазначив, що рішення щодо коштів, які наразі затримуються, з'явиться «досить скоро», проте утримався від розкриття будь-яких подробиць.

Мова йде про пакет військової допомоги на суму $400 млн, який раніше отримав схвалення Конгресу, але досі не був надісланий Києву через затримку на рівні Пентагону.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує інвестувати $56 млрд на розвиток безпілотних технологій і набирається досвіду в України. 

«У бюджеті президента Трампа на 2027 рік ви побачите інвестиції у розмірі $56 млрд у домінування у сфері дронів», – сказав глава Пентагону Піт Гегсет. За словами Гегсета, США активно вивчають досвід України щодо застосування безпілотників, приділяючи особливу увагу здатності швидко нарощувати виробництво та адаптувати технології.

Нагадаємо, українська армія стала найдосвідченішою бойовою силою в Європі, а її досвід із дронами та оборонним виробництвом кардинально переосмислює стратегію НАТО.

Україна вже виробляє дрони у промислових масштабах: у 2026 році планується випустити понад 7 мільйонів безпілотників – майже вдвічі більше, ніж у 2025-му. Bloomberg раніше писав, що українські дрони та стартапи вже змінили світову воєнну стратегію, а Пентагон запустив власну версію платформи Brave1.

Теги: Пентагон військова допомога Марко Рубіо

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