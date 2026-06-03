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Рубіо заявив, що Гренландія є частиною Данії, але лише поки що

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Рубіо заявив, що Гренландія є частиною Данії, але лише поки що
Рубіо: На думку президента, набагато легше захищати острів, коли маєш контроль, і повний контроль над ним
фото: соціальні мережі
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Марко Рубіо зауважив, що США ведуть переговори з Данією та Гренландією та запевнив, що після них будуть гарні новини 

Держсекретар Марко Рубіо повідомив, що діалог між США, Данією та Гренландією щодо оборонного використання острова демонструє позитивну динаміку. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Рубіо підтвердив, що консультації стосовно залучення Гренландії до системи колективної оборони просуваються в правильному напрямку, проте утримався від розкриття конкретних деталей.

Коментуючи позицію Трампа про необхідність контролю над стратегічними територіями всередині НАТО задля їхнього ефективного захисту, керівник Держдепартаменту пояснив, що американський лідер вважає повне управління найкращою гарантією безпеки.

Наразі тривають регулярні щомісячні переговори з данською та гренландською сторонами, за підсумками яких Рубіо очікує на позитивні результати.

Раніше спецпосланець Білого дому в Гренландії Джефф Лендрі заявив, що мешканці острова нібито прагнуть тісніших відносин зі Сполученими Штатами.

Після кількаденного візиту до Гренландії Лендрі заявив в ефірі Fox News, що населення острова позитивно ставиться до США та підтримує посилення американської присутності. «Вони, справді, люблять і приймають Сполучені Штати. Тож, на відміну від того, що ви читаєте в газетах, вони цінують і хочуть більшої участі США в Гренландії», – сказав спецпосланець.

Нагадаємо, 21 травня у столиці Гренландії Нууку відкрили нове дипломатичне представництво США. Подія супроводжувалася протестами місцевих жителів.

Кілька сотень людей вийшли на вулиці з прапорами Гренландії та плакатами «США, зупиніть це!» і «Гренландія належить гренландцям!». Учасники акції також скандували: «Ні означає ні!».

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен та низка місцевих політиків відмовилися від участі у церемонії відкриття нового американського консульства. Посол США в Данії Кеннет Гоуері під час відкриття дипломатичного центру заявив, що Вашингтон підтримуватиме Гренландію незалежно від її майбутнього політичного вибору.

Теги: Марко Рубіо США Гренландія

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