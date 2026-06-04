Попри масований обстріл Кувейту та Бахрейну, Рубіо стверджує, що війна з Іраном закінчилася

Загострення бойових дій останніми днями ставить під сумнів припинення вогню між США та Іраном

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив позицію адміністрації Трампа щодо завершення війни з Іраном. Ця заява пролунала на тлі масштабного обстрілу іранськими ракетами та безпілотниками територій Кувейту і Бахрейну, який стався у ніч на 3 червня. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Нинішня атака Тегерана виявилася однією з найпотужніших операцій проти держав Перської затоки з початку квітня, коли почав діяти режим припинення вогню між США та Іраном. За інформацією кувейтських офіційних осіб, під удар потрапив єдиний міжнародний аеропорт країни (Термінал 1). Унаслідок влучання, яке зафіксували камери спостереження у вигляді палаючої пробоїни в даху будівлі, загинув один громадянин Індії, котрий проживав у Кувейті, а щонайменше 63 людини отримали поранення. Відомо, що для нападу Іран застосував 13 балістичних ракет та 17 дронів.

Американські сили раніше базувалися на території цього аеропортового комплексу, проте наразі невідомо, чи залишалася там їхня інфраструктура і чи була вона головною ціллю. Частково авіасполучення в Кувейті вже відновлено через інший термінал.

Тегеран традиційно атакує ключових експортерів нафти та торгові вузли регіону, намагаючись посилити економічний тиск на Білий дім і покарати сусідні країни за розміщення військових баз США, тоді як переговори щодо судноплавства в Ормузькій протоці залишаються безрезультатними.

Вашингтон та Тегеран уже обмінялися взаємними звинуваченнями через інцидент в аеропорту. Представники Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що не цілилися в цивільний об'єкт, а руйнування виникли через технічний збій американських комплексів Patriot, протиракети яких нібито впали на термінал. Командування США назвало цю версію абсолютно неправдивою, звинувативши Іран у навмисному ударі безпілотниками по летовищу.

Окрім цього, Центральне командування США повідомило про іранські обстріли об'єктів у Бахрейні та цивільних суден. Ці удари не досягли своїх цілей. Зі свого боку Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив, що намагався уразити штаб-квартиру П'ятого флоту США в Бахрейні та американський корабель «Панайя». Попри серйозну ескалацію, яка ставить під сумнів стабільність мирного процесу, обидві сторони конфлікту формально продовжують вважати перемир'я чинним.

Нагадаємо, у ніч на 3 червня США та Іран обмінялися ударами в районі Ормузької протоки, незважаючи на чинне перемир'я між сторонами.

Інцидент стався на тлі тривалої напруги навколо острова Кешм. Іранське агентство Mehr повідомило про вибухи в районі острова в Ормузькій протоці. Незабаром КВІР офіційно заявив, що три ракети влучили у «ворожі бази» на острові.