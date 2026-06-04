Палата представників США підтримала обмеження воєнних повноважень Трампа щодо Ірану

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Голосування відбулося з рахунком 215 проти 208

Законодавці Палати представників ухвалили резолюцію, що обмежує право президента Дональда Трампа одноосібно задіювати військову силу проти Ірану. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Таке рішення стало серйозним політичним закидом на адресу глави Білого дому та його методів урегулювання цього конфлікту.

Проведення цього голосування в обох палатах Конгресу тривалий час вимагали представники Демократичної партії, і протягом останніх тижнів їхня ініціатива почала знаходити дедалі більше прихильників серед республіканців.

У підсумку документ підтримали 215 конгресменів, тоді як 208 висловилися проти. Задля схвалення резолюції партійну дисципліну порушили четверо республіканців: Томас Массі, Браян Фіцпатрік, Том Барретт та Воррен Девідсон.

Нагадаємо, у Сенаті США резолюція про згортання військової кампанії вперше успішно подолала початковий процедурний бар'єр, хоча фінального офіційного голосування у верхній палаті ще не відбулося. На тлі цих законодавчих коливань сам Дональд Трамп продовжує займати безкомпромісну позицію та погрожує Тегерану новою масштабною хвилею авіаударів, якщо іранський уряд відмовиться виконувати висунуті Вашингтоном вимоги.

Проте соціологічні дані демонструють глибокий розкол між курсом Білого дому та суспільними настроями. Згідно з останнім опитуванням New York Times/Siena, переважна більшість громадян – 64% американців – вважають рішення розпочати війну проти Ірану помилковим.

Як повідомило джерело в апараті Республіканської партії, до розгляду резолюції конгресмени повернуться вже після того, як Палата представників відновить роботу після традиційної тижневої перерви, приуроченої до Дня пам'яті.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий відновити атаки на Тегеран, якщо іранська сторона відхилить умови мирної угоди.

Американський лідер зазначив, що ситуація перебуває на межі ескалації, проте дав Раді безпеки кілька днів на очікування «правильних відповідей». Трамп наголосив на готовності США діяти швидко і знову підтвердив свій намір не допустити появи в Ірану ядерної зброї, додавши, що у разі відсутності домовленостей Вашингтон вдасться до жорстких кроків.