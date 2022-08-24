Смерть пропагандистки Дугіної. Посольство Росії влаштувало істерику через заяву США

Росія дорікнула США за коментар щодо вбивства пропагандистки Дар’ї Дугіної

Посольство Росії у Вашингтоні висловило «глибоке обурення» у зв'язку з висловлюваннями США щодо загибелі російської пропагандистки Дарії Дугіної. Про це йдеться у заяві, опублікованій у Telegram-каналі дипмісії.

«У нас викликає глибоке обурення, що американська влада скористалася цією жахливою трагедією, щоб знову транслювати набір безвідповідальних русофобських заяв», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, незадоволення Росії викликали слова офіційного представника Держдепартаменту США Неда Прайса, який провів паралель між вбивством Дугіної та деякими «операціями під чужим прапором», які неодноразово здійснювала Росія.

«Адміністрація створює в громадськості враження, що російська влада відповідає за смерть свого ж громадянина, справжнього патріота Росії. При цьому не піддаються сумнівам висловлювання українських діячів про непричетність Києва до вбивства Дар’ї Дугіної», – обурюються у російському диппредставництві.

Зазначимо, що 22 серпня офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати беззастережно засуджують атаки на цивільних осіб будь-де і сподіваються на розслідування вбивства Дугіної.

Нагадаємо, У ніч з 20 на 21 серпня під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

23 серпня, у Москві в телецентрі «Останкіно» відбулася церемонія прощання з російською пропагандисткою, донькою ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна, Дар'єю Дугіною.

Спецслужби РФ звинуватили українку у причетності до загибелі доньки роспропагандиста, але прокололися.

Дар’я Дугіна писала для російських пропагандистських медіа RT та «Царьград». Також вона є однією з авторів «Книги Z» про російське вторгнення в Україну.