Головна Світ Політика
search button user button menu button

Смерть пропагандистки Дугіної. Посольство Росії влаштувало істерику через заяву США

Надія Клочко
glavcom.ua
Смерть пропагандистки Дугіної. Посольство Росії влаштувало істерику через заяву США
Росія назвала реакцію США на вбивство Дугіної «набором безвідповідальних русофобських заяв»
фото з відкритих джерел

Росія дорікнула США за коментар щодо вбивства пропагандистки Дар’ї Дугіної

Посольство Росії у Вашингтоні висловило «глибоке обурення» у зв'язку з висловлюваннями США щодо загибелі російської пропагандистки Дарії Дугіної. Про це йдеться у заяві, опублікованій у Telegram-каналі дипмісії.

«У нас викликає глибоке обурення, що американська влада скористалася цією жахливою трагедією, щоб знову транслювати набір безвідповідальних русофобських заяв», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, незадоволення Росії викликали слова офіційного представника Держдепартаменту США Неда Прайса, який провів паралель між вбивством Дугіної та деякими «операціями під чужим прапором», які неодноразово здійснювала Росія.

«Адміністрація створює в громадськості враження, що російська влада відповідає за смерть свого ж громадянина, справжнього патріота Росії. При цьому не піддаються сумнівам висловлювання українських діячів про непричетність Києва до вбивства Дар’ї Дугіної», – обурюються у російському диппредставництві.

Смерть пропагандистки Дугіної. Посольство Росії влаштувало істерику через заяву США фото 1

Зазначимо, що 22 серпня офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати беззастережно засуджують атаки на цивільних осіб будь-де і сподіваються на розслідування вбивства Дугіної.

Нагадаємо, У ніч з 20 на 21 серпня під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

23 серпня, у Москві в телецентрі «Останкіно» відбулася церемонія прощання з російською пропагандисткою, донькою ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна, Дар'єю Дугіною.

Спецслужби РФ звинуватили українку у причетності до загибелі доньки роспропагандиста, але прокололися.

Дар’я Дугіна писала для російських пропагандистських медіа RT та «Царьград». Також вона є однією з авторів «Книги Z» про російське вторгнення в Україну.

Читайте також:

Теги: США росія Дугін

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Леонід Слуцький виступив на похороні пропагандистки Дар'ї Дугіної
Депутат Держдуми проголосив лозунг нацистів на похороні Дугіної
Вчора, 12:55
Убивство Дугіної – постановка? Фото із похорону шокували мережу
Убивство Дугіної – постановка? Фото із похорону шокували мережу
Вчора, 16:44
Дивний вигляд має усмішка на обличчі родичів померлої 
Похорон Дугіної. Соцмережі шокувала реакція «вбитих горем» батьків 
Вчора, 19:55

Політика

Смерть пропагандистки Дугіної. Посольство Росії влаштувало істерику через заяву США
Смерть пропагандистки Дугіної. Посольство Росії влаштувало істерику через заяву США
Союзник Путіна Лукашенко цинічно побажав українцям «мирного неба»
Союзник Путіна Лукашенко цинічно побажав українцям «мирного неба»
«Чий Крим?» Глава МЗС Литви запропонував тест для росіян, які хочуть в ЄС
«Чий Крим?» Глава МЗС Литви запропонував тест для росіян, які хочуть в ЄС
Путін особисто керує угрупованнями військ в Україні – ISW
Путін особисто керує угрупованнями військ в Україні – ISW
Кандидатка на пост прем'єр-міністра Британії готова натиснути на «ядерну кнопку»
Кандидатка на пост прем'єр-міністра Британії готова натиснути на «ядерну кнопку»
У Бєлгородській області «самозайнявся» склад боєприпасів (відео)
У Бєлгородській області «самозайнявся» склад боєприпасів (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Джонсон повідомив про нові плани Путіна щодо захоплення України
54K
У Дніпрі уламки ракет впали на приватні будинки, – мер
51K
Зеленський на зустріч із Дудою вбрався у вишиванку з танками (фото)
46K
У Запоріжжі, Дніпрі та Харкові пролунали вибухи (відео)
38K
Загарбник зізнався, що у них армія збоченців (відео)
36K
Росія показала новий безпілотний вертоліт: чи варто ЗСУ боятися (фото, відео)

Новини

Посол Швейцарії підбив фінансовий підсумок конференції з відновлення України в Лугано
Сьогодні, 08:07
Пів року війни: окупанти зазнають втрат на всіх напрямках
Сьогодні, 07:27
Погода буде святковою: прогноз на День Незалежності
Вчора, 18:23
Окупанти провалили розвідку боєм під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:16
У Києві знову запрацювало посольство Ірландії
22 серпня, 21:12
США готуються закупити дрони Switchblade для України
22 серпня, 20:33

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту