ЄС готує нову навчальну місію для українських військових – Bloomberg

За даними Bloomberg, пропозиція щодо нової навчальної місії для ЗСУ буде висунута на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС

Європейський Союз може організувати для Збройних сил України снайперську, саперну та офіцерську підготовку у межах нової навчальної місії. З такою пропозицією звернеться голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель до глав МЗС країн ЄС на зустрічі, яка відбудеться 29-31 серпня у Празі. Про це повідомляє Bloomberg.

Bloomberg посилається на неофіційний документ, направлений країнам-членам зовнішньополітичним підрозділом ЄС, де загалом викладено програму навчання українських військових, яку офіційно запропонує Боррель.

Як зазначається у публікації, Київ визначив деякі конкретні потреби щодо навчання українських військовослужбовців, зокрема для медичних, саперних та снайперських завдань, а також у різних видах підготовки офіцерів.

Якщо країни ЄС погодяться з цією пропозицією, її треба буде погодити з ЗСУ та провести консультації з партнерами, включно зі США та Великою Британією.

Видання зазначає, що у межах спільної політики Євросоюзу в галузі безпеки та оборони ЄС вже заснував військові навчальні місії у Центральноафриканській Республіці, Мозамбіку та Малі.

Нагадаємо, раніше високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив думку, що у створенні спільної армії ЄС нема потреби.

Також раніше Жозеп Боррель нагадав, що війна в Україні та зростання напруги в інших регіонах світу, невдача проєкту державотворення в Афганістані тощо примушують країни Євросоюзу шукати шляхи подолання «бонсай-ефекту» європейської армії.

Як відомо, у Великій Британії тривають навчання українських воїнів, які здійснюються під керівництвом іноземних інструкторів. Навчання мобілізованих українських військових у Британії розпочалося на початку липня. Участь у них беруть військові, які не мають або практично не мають досвіду армійської служби. У програмі навчання, яка триватиме кілька місяців, буде здійснено вишкіл приблизно 10 тис. українських солдатів. У ній беруть участь 1050 британських військових інструкторів.