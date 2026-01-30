Стало відомо, коли Україна отримає перший транш з кредиту ЄС на 90 млрд євро

У грудні минулого року держави-члени ЄС схвалили виділення Україні кредиту на десятки мільярдів євро

Кредитні кошти буде спрямовано на бюджетну підтримку та на військові потреби України

Європейський Союз планує відправити Україні перший транш за кредитом у 90 млрд євро на початку квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на єврокомісара з економіки та продуктивності Валдіса Домбровскіса.

Посадовець розповів про свою розмову з міністром фінансів Сергієм Марченком і міністром оборони Михайлом Федоровим щодо виплат для України. «Ми працюємо над затвердженням пакета на 90 млрд євро на 2026-2027 роки, плануючи першу виплату на початку квітня», – каже він.

Нагадаємо, Європейська комісія ухвалила законодавчий пакет, який дозволяє надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на фінансову та військову підтримку у 2026–2027 роках. Надання коштів здійснюватиметься в межах механізму посиленої співпраці за участі 24 з 27 держав-членів ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уточнила, що кошти буде поділено на дві частини: 30 млрд євро буде спрямовано на бюджетну підтримку, а 60 млрд євро – на військові потреби України, зокрема на підтримку Збройних сил.

Законодавчий пакет складається з трьох частин: пропозиції про створення нової позики для України, змін до регламенту Ukraine Facility та коригування багаторічної фінансової рамки ЄС, що дозволить забезпечити гарантії за цією позикою.

Як відомо, рішення про надання Україні позики у 90 млрд євро на 2026–2027 роки Європейська рада ухвалила 18-19 грудня. Кошти залучатимуться Євросоюзом на ринках капіталу та покриватимуться за рахунок резервів бюджету ЄС у межах механізму посиленої співпраці.