Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кошта збирає лідерів ЄС 12 лютого на позачергову зустріч

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Кошта збирає лідерів ЄС 12 лютого на позачергову зустріч
На саміт лідерів було запрошено експрезидента Європейського центробанку Маріо Драгі та експрем'єра Італії Енріко Летта
Фото: European Union

Кошта збирає лідерів ЄС для перезавантаження єдиного ринку

Президент Європейської ради Антоніу Кошта скликав лідерів держав-членів ЄС на неформальну зустріч, яка відбудеться 12 лютого 2026 року. Замість звичних брюссельських кабінетів, саміт пройде в історичному замку Алден-Бізен у Бельгії. Головною метою зустрічі є розробка стратегії зміцнення єдиного ринку ЄС у відповідь на нові глобальні економічні виклики та зростаючу конкуренцію з боку США та Китаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ЄС.

«Я хотів би запросити вас на неформальну зустріч лідерів, яка відбудеться 12 лютого і буде присвячена зміцненню єдиного ринку в нових геоекономічних умовах», – йдеться в листі Кошти.

Президент Європейської ради зазначив, що планує організувати дискусію навколо двох основних аспектів. Перший стосуватиметься того, як ЄС має позиціонувати себе в умовах зростаючої глобальної економічної конкуренції, реагувати на економічний тиск, зменшувати залежність від критично важливих сировинних матеріалів і технологій та зміцнювати стратегічну автономію. Другий аспект стосуватиметься внутрішньої стратегії і політики, додав він.

Кошта зазначив, що на саміт лідерів було запрошено експрезидента Європейського центробанку Маріо Драгі та експрем'єра Італії Енріко Летта, які у 2024 році підготували доповіді з рекомендаціями щодо підвищення конкурентоспроможності Європейського Союзу та реформування єдиного ринку ЄС.

«Я запросив Маріо Драгі та Енріко Летту приєднатися до нас, щоб поділитися своїм баченням європейської конкурентоспроможності та тим, як воно змінилося з моменту опублікування їхніх двох новаторських доповідей», – повідомив Кошта.

Зустріч розпочнеться обміном думками з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Потім буде обговорення з Маріо Драгі про вплив нового геополітичного та геоекономічного середовища на конкурентоспроможність ЄС.

У другій половині дня планується обговорення з Енріко Леттою щодо використання потенціалу єдиного ринку ЄС. На останньому робочому засіданні лідери ЄС зосередяться на тому, як використовувати та розвивати інструменти та політику, які є в їхньому розпорядженні, включаючи єдиний ринок, для посилення конкурентоспроможності ЄС.

Нагадаємо, посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що російські атаки тривають по всій території України на тлі мирних переговорів, а Росія «не поважає жодних домовленостей».

Читайте також:

Теги: Європейський Союз Брюссель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вступ в ЄС у 2027 році? Президент пояснив, звідки взялася ця дата
Вступ в ЄС у 2027 році? Президент пояснив, звідки взялася ця дата
30 сiчня, 16:51
Естонія на початку січня заборонила в'їзд до Шенгенської зони 261 окупанту
Естонія запропонувала ЄС заборонити в’їзд росіянам, які воювали проти України
29 сiчня, 16:38
Партія складається з 445 генераторів малої потужності
ЄС передає Україні 447 генераторів – Кулеба
24 сiчня, 14:07
Спецтрибунал матиме мандат на переслідування вищого керівництва Росії
ЄС виділив 10 млн євро на спецтрибунал для Путіна
22 сiчня, 19:58
Дональд Трамп підписав документи про створення «Ради миру»
Трамп офіційно представив «Раду миру» в Давосі: список країн-учасниць
22 сiчня, 13:54
У новому світовому порядку Україна вперше матиме сильні карти
У новому світовому порядку Україна вперше матиме сильні карти
21 сiчня, 18:54
Венс заявив, що США готові до рішучих кроків щодо Гренландії
Венс заявив, що США готові до рішучих кроків щодо Гренландії
9 сiчня, 01:25
Проректор Українського католицького університету Мирослав Маринович впевнений: Росія не буде дотримуватися жодних мирних домовленостей
Мирослав Маринович: Хочу вірити, що більшість українців будуть проти мирної угоди Інтерв’ю
4 сiчня, 20:20
Протести проти дій США у Венесуелі на Таймс-сквер у Нью-Йорку
Світ розділився: як лідери держав відреагували на затримання Мадуро – Reuters
4 сiчня, 06:44

Політика

Єврокомісія анонсувала новий пакет санкцій перед переговорами
Єврокомісія анонсувала новий пакет санкцій перед переговорами
Глава МЗС Франції пояснив, навіщо Макрон хоче відновити контакт з Путіним
Глава МЗС Франції пояснив, навіщо Макрон хоче відновити контакт з Путіним
Віткофф візьме участь у наступних переговорах України та РФ в Абу-Дабі – Axios
Віткофф візьме участь у наступних переговорах України та РФ в Абу-Дабі – Axios
Стармер заявив, що експосол Британії в США не має бути лордом
Стармер заявив, що експосол Британії в США не має бути лордом
Глава дипломатії ЄС б’є на сполох через вимоги до Києва
Глава дипломатії ЄС б’є на сполох через вимоги до Києва
Президент Ірану наказав розпочати переговори зі США
Президент Ірану наказав розпочати переговори зі США

Новини

Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Сьогодні, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Вчора, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua