Кошта збирає лідерів ЄС 12 лютого на позачергову зустріч

Кошта збирає лідерів ЄС для перезавантаження єдиного ринку

Президент Європейської ради Антоніу Кошта скликав лідерів держав-членів ЄС на неформальну зустріч, яка відбудеться 12 лютого 2026 року. Замість звичних брюссельських кабінетів, саміт пройде в історичному замку Алден-Бізен у Бельгії. Головною метою зустрічі є розробка стратегії зміцнення єдиного ринку ЄС у відповідь на нові глобальні економічні виклики та зростаючу конкуренцію з боку США та Китаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ЄС.

«Я хотів би запросити вас на неформальну зустріч лідерів, яка відбудеться 12 лютого і буде присвячена зміцненню єдиного ринку в нових геоекономічних умовах», – йдеться в листі Кошти.

Президент Європейської ради зазначив, що планує організувати дискусію навколо двох основних аспектів. Перший стосуватиметься того, як ЄС має позиціонувати себе в умовах зростаючої глобальної економічної конкуренції, реагувати на економічний тиск, зменшувати залежність від критично важливих сировинних матеріалів і технологій та зміцнювати стратегічну автономію. Другий аспект стосуватиметься внутрішньої стратегії і політики, додав він.

Кошта зазначив, що на саміт лідерів було запрошено експрезидента Європейського центробанку Маріо Драгі та експрем'єра Італії Енріко Летта, які у 2024 році підготували доповіді з рекомендаціями щодо підвищення конкурентоспроможності Європейського Союзу та реформування єдиного ринку ЄС.

«Я запросив Маріо Драгі та Енріко Летту приєднатися до нас, щоб поділитися своїм баченням європейської конкурентоспроможності та тим, як воно змінилося з моменту опублікування їхніх двох новаторських доповідей», – повідомив Кошта.

Зустріч розпочнеться обміном думками з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Потім буде обговорення з Маріо Драгі про вплив нового геополітичного та геоекономічного середовища на конкурентоспроможність ЄС.

У другій половині дня планується обговорення з Енріко Леттою щодо використання потенціалу єдиного ринку ЄС. На останньому робочому засіданні лідери ЄС зосередяться на тому, як використовувати та розвивати інструменти та політику, які є в їхньому розпорядженні, включаючи єдиний ринок, для посилення конкурентоспроможності ЄС.

