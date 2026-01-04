Головна Світ Політика
Суд Венесуели зобов'язав Родрігес виконувати обов'язки президента

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес на прес-конференції в Каракасі, Венесуела
фото: AP

Віцепрезидентка Делсі Родрігес на посаді глави Венесуели має забезпечити адміністративну безперервність роботи державних органів

Верховний суд Венесуели офіційно зобов'язав віцепрезидентку Делсі Родрігес взяти на себе повноваження глави держави. Це рішення було ухвалене після силового усунення Ніколаса Мадуро військовими США. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

У суботу ввечері в ефірі державного телеканалу VTV суддя Таня Д'Амеліо зачитала указ, згідно з яким Мадуро визнано таким, що перебуває у «матеріальному та тимчасовому стані неможливості виконувати свої функції».

Згідно з рішенням суду, Делсі Родрігес як виконувачка обов'язків президента має забезпечити адміністративну безперервність роботи державних органів та всебічну оборону нації в умовах поточної кризи.

Правовий аспект Суд послався на Конституцію Венесуели, яка чітко визначає механізм заміщення влади: у разі тимчасової або абсолютної відсутності чинного президента, його функції автоматично переходять до особи, яка обіймає посаду віцепрезидента.

Таким чином, офіційний Каракас намагається зберегти керованість державою після вивезення Мадуро до США.

Нагадаємо, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції. 

Потім держсекретар США Марко Рубіо прокоментував заяву віцепрезидентки Венесуели Делсі Родрігес, яка раніше заперечила можливість переходу країни під контроль Вашингтона та назвала Ніколаса Мадуро «єдиним лідером». 

Рубіо зазначив, що утримається від передчасних оцінок її слів. За його словами, подальша стратегія Сполучених Штатів залежатиме не від риторики венесуельських посадовців, а від їхніх конкретних дій у найближчі тижні.

Як відомо, президент Венесуели Ніколас Мадуро прибув до Столичного слідчого ізолятора в Брукліні. Про це CNN підтвердили у Департаменті поліції Нью-Йорка.

До Мангеттена затриманого доставили гелікоптером, після чого кортеж правоохоронних машин супроводив його до пенітенціарної установи.

