Україна отримає від повного розблокування портів більше $18 млрд на рік – Водовіз

Податки, які Україна могла би отримати від відкритих портів – це є близько 5 мільярдів доларів

Росія продовжує становити загрозу у Чорному морі

Україна має використати відмову Росії від Зернової угоди, і розблокувати порти для експорту всіх видів продукції: це питання виживання української економіки, адже дасть більше 18 млрд доларів надходжень щорічно. Про це заявив керівник проєктного офісу генерального директора ТОВ «Метінвест Холдинг» Олександр Водовіз у ефірі 5 каналу.

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«Для нас ціна питання, якщо всі кораблі підуть (через розблоковані порти – Ред.) – $18 мільярдів в рік, для них – від $80 до 100 млрд. Весь азово-чорноморський басейн Російської Федерації, всі товари, які виходять через Босфор – це питання 100 мільярдів. А ми якось про це питання трошки забули», – наголосив Водовіз.

Він зауважив, що саме таким чином потрібно ставити умови для росіян – адже вони мають змогу возити морем усі види продукції, в той час як для України дозволено возити тільки аграрну продукцію, через що ми отримуємо значні втрати бюджету.

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«Допомога МВФ Україні за 7 місяців 2023 року склала 3,5 мільярда. А податки, які Україна могла би отримати від відкритих портів – це є близько 5 мільярдів доларів. Це вартує того, щоб цим питанням займалися усі в державі? Напевне вартує», – наголосив Водовіз.

Він також зауважив, що фінансова допомога від Сполучених Штатів Америки Україні за 2022 рік склала 18 мільярдів доларів – тобто, стільки ж, скільки Україна могла би заробити сама, якби мала можливість експортувати продукцію морем.

«Розблокування портів нам також дає $18 мільярдів. І відразу рівень питання зразу набуває інакшого змісту, правильно? Тобто, це питання взагалі виживання країни. Наші партнери також мають розуміти: відкриття портів для експорту всіх видів продукції означає, що вони вже можуть зменшити допомогу, а отже – зменшиться навантаження на їх бюджет», – резюмував Водовіз.

Як відомо, дія Зернової угоди офіційно припинилася: МЗС Росії відкликало гарантії безпеки судноплавства в акваторії Чорного моря, а Зеленський заявив, що навіть без Росії треба робити все, щоб Україна могла використовувати чорноморський коридор.

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Раніше віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков заявив, що Україна потребує вільного морського експорту, і закликав міжнародну спільноту об’єднатися для розблокування українських портів. В свою чергу, народний депутат, перший заступник голови Комітету з транспорту та інфраструктури ВР Юлія Клименко заявила, що Україна ще півтора роки тому мала почати докладати зусиль, щоб зупинити російське піратство на Чорному морі і домогтися відкриття портів.