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Зеленський обговорив з Ердоганом продовження зернової угоди: деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський обговорив з Ердоганом продовження зернової угоди: деталі
Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган
фото з відкритих джерел

Зеленський відзначив, що розблокування зернового коридору має важливий пріоритет, оскільки через дії Росії світ знову опинився на порозі продовольчої кризи

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої обговорили продовження зернової угоди. Про це повідомляє Anadolu

Зазначається, що розмова відбулася на прохання Зеленського, і обидва лідери детально обговорили продовження угоди про Чорноморський зерновий коридор.

Президент Туреччини висловив підтримку миру в Україні і зазначив, що Анкара докладає інтенсивних зусиль для досягнення миру в Україні. Зеленський зазначив, що скоординував з Ердоганом зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи. 

Зеленський відзначив, що розблокування «зернового коридору» має важливий пріоритет, оскільки через дії Росії світ знову опинився на порозі продовольчої кризи. 

«Загроза голоду нависла загалом над 400 мільйонами людей у багатьох країнах Африки та Азії. Спільними зусиллями ми маємо відвернути глобальну продовольчу катастрофу», - написав Зеленський. 

Крім того, президент України обговорив з Ердоганом реалізацію Формули миру та попросив сприяти поверненню українських ув’язнених, зокрема кримських татар.

Зеленський подякував Ердогану за плідну зустріч у Стамбулі 7 липня та за принципову підтримку Туреччини щодо членства України в НАТО.

Нагадаємо, 17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від «зернової угоди». Росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

Того ж дня, 17 липня 2023 року, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що буде намагатись домовитись із Путіним під час майбутньої зустрічі у серпні. 

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе кілька раундів переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним для відновлення зернової угоди.

Теги: Реджеп Таїп Ердоган зерно Анкара Володимир Зеленський

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