Зеленський обговорив з Ердоганом продовження зернової угоди: деталі

Зеленський відзначив, що розблокування зернового коридору має важливий пріоритет, оскільки через дії Росії світ знову опинився на порозі продовольчої кризи

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої обговорили продовження зернової угоди. Про це повідомляє Anadolu.

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Зазначається, що розмова відбулася на прохання Зеленського, і обидва лідери детально обговорили продовження угоди про Чорноморський зерновий коридор.

Президент Туреччини висловив підтримку миру в Україні і зазначив, що Анкара докладає інтенсивних зусиль для досягнення миру в Україні. Зеленський зазначив, що скоординував з Ердоганом зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.

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Зеленський відзначив, що розблокування «зернового коридору» має важливий пріоритет, оскільки через дії Росії світ знову опинився на порозі продовольчої кризи.

«Загроза голоду нависла загалом над 400 мільйонами людей у багатьох країнах Африки та Азії. Спільними зусиллями ми маємо відвернути глобальну продовольчу катастрофу», - написав Зеленський.

Крім того, президент України обговорив з Ердоганом реалізацію Формули миру та попросив сприяти поверненню українських ув’язнених, зокрема кримських татар.

Зеленський подякував Ердогану за плідну зустріч у Стамбулі 7 липня та за принципову підтримку Туреччини щодо членства України в НАТО.

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Нагадаємо, 17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від «зернової угоди». Росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

Того ж дня, 17 липня 2023 року, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що буде намагатись домовитись із Путіним під час майбутньої зустрічі у серпні.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе кілька раундів переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним для відновлення зернової угоди.