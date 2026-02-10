Нідерланди передадуть Україні €35 млн на закупівлю сонячних панелей для лікарень

Сума внесків міжнародних партнерів України до фонду підтримки енергетики сягає понад мільярд євро

Фонд підтримки енергетики України отримає €35 млн для встановлення сонячних панелей на дахах лікарень. Про це інформує «Главком» із посиланням на Міністерство енергетики України.

Як відомо, передані кошти до фонду будуть спрямовані на встановлення систем СЕС на дахах будівель через ініціативу «Промінь надії». Мета цього проєкту полягає в тому, щоб забезпечити критичну інфраструктуру живленням, зокрема лікарні під час відключень світла через російські обстріли.

Внесок у підтримку української енергетики прокоментував міністр енергетики Денис Шмигаль: «Ми дякуємо Нідерландам за непохитну підтримку української енергетики».

Додатковий внесок Нідерландів у підтримку української енергетики збільшився до €100 млн. За інформацією Міністерства енергетики України, наразі внески партнерів до Фонду підтримки енергетики України складають понад €1,8 млрд.

Нагадаємо, що уряд Нідерландів також оголосив про новий пакет енергетичної допомоги Україні на 23 мільйони євро для закупівлі газу та відновлення пошкодженої інфраструктури. Із урахуванням нового пакета загальний внесок Нідерландів у підтримку української енергетики за 2026 рік сягнув 133 мільйонів євро.

Раніше «Главком» писав про те, що прем’єр Нідерландів Дік Схооф повідомив про прискорене виділення допомоги Україні: €250 млн спрямують на закупівлю боєприпасів для українських F-16 у США, а загальна сума підтримки країни прискорено зросте до €700 млн. €250 млн буде призначено для закупівлі у США боєприпасів для винищувачів F-16.

Також повідомлялося, що депутат Європарламенту від Європейської народної партії Том Берендсен має стати міністром закордонних справ Нідерландів 23 лютого, під час приведення до присяги нового уряду на чолі з Робом Єттеном. 42-річний Берендсен є депутатом Європейського парламенту з 2019 року та очолював виборчу кампанію «Християнсько-демократичного заклику» (CDA) на виборах 2024 року. У партії його характеризують як «спокійного та відкритого».