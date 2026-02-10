Головна Світ Політика
Нідерланди передадуть Україні €35 млн на закупівлю сонячних панелей для лікарень

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Нідерланди передадуть Україні €35 млн на закупівлю сонячних панелей для лікарень
Кошти спрямують на забезпечення лікарень живленням під час відключень світла
фото з відкритих джерел

Сума внесків міжнародних партнерів України до фонду підтримки енергетики сягає понад мільярд євро

Фонд підтримки енергетики України отримає €35 млн для встановлення сонячних панелей на дахах лікарень. Про це інформує «Главком» із посиланням на Міністерство енергетики України.

Як відомо, передані кошти до фонду будуть спрямовані на встановлення систем СЕС на дахах будівель через ініціативу «Промінь надії». Мета цього проєкту полягає в тому, щоб забезпечити критичну інфраструктуру живленням, зокрема лікарні під час відключень світла через російські обстріли.

Внесок у підтримку української енергетики прокоментував міністр енергетики Денис Шмигаль: «Ми дякуємо Нідерландам за непохитну підтримку української енергетики».

Додатковий внесок Нідерландів у підтримку української енергетики збільшився до €100 млн. За інформацією Міністерства енергетики України, наразі внески партнерів до Фонду підтримки енергетики України складають понад €1,8 млрд.

Нагадаємо, що уряд Нідерландів також оголосив про новий пакет енергетичної допомоги Україні на 23 мільйони євро для закупівлі газу та відновлення пошкодженої інфраструктури. Із урахуванням нового пакета загальний внесок Нідерландів у підтримку української енергетики за 2026 рік сягнув 133 мільйонів євро.

Раніше «Главком» писав про те, що прем’єр Нідерландів Дік Схооф повідомив про прискорене виділення допомоги Україні: €250 млн спрямують на закупівлю боєприпасів для українських F-16 у США, а загальна сума підтримки країни прискорено зросте до €700 млн. €250 млн буде призначено для закупівлі у США боєприпасів для винищувачів F-16.

Також повідомлялося, що депутат Європарламенту від Європейської народної партії Том Берендсен має стати міністром закордонних справ Нідерландів 23 лютого, під час приведення до присяги нового уряду на чолі з Робом Єттеном.  42-річний Берендсен є депутатом Європейського парламенту з 2019 року та очолював виборчу кампанію «Християнсько-демократичного заклику» (CDA) на виборах 2024 року. У партії його характеризують як «спокійного та відкритого».

Теги: Нідерланди гуманітарна допомога блекаут відключення світла

На посаді міністра закордонних справ Берендсен змінить Девіда ван Веела
МЗС Нідерландів очолить проукраїнський євродепутат
Сьогодні, 08:41
Роботизовані системи допомагають Україні у війні проти РФ
Литва оголосила збір на роботизовані системи: яку суму планують зібрати
Вчора, 11:30
Президент зауважив, станом на зараз немає підтверджень, що причиною аварія стало зовнішнє втручання
Зеленський назвав причину масштабного блекауту в Україні
31 сiчня, 20:22
Зеленський провів термінові доповіді щодо аварії в мережах України та Молдови
Зеленський провів термінові доповіді щодо аварії в мережах України та Молдови
31 сiчня, 12:39
Естонія наголошує на важливості підтримки українців
Естонія виділить €400 тис. для гуманітарної допомоги Україні
30 сiчня, 18:54
На Одещині та Дніпропетровщині 24 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
На Одещині та Дніпропетровщині 24 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
24 сiчня, 13:40
Через складну ситуацію в енергосистемі в українських містах продовжують працювати пункти обігріву
Енергокриза в Україні. Шмигаль повідомив про перші ознаки стабілізації
23 сiчня, 22:31
На Київщині 18 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
На Київщині 18 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
18 сiчня, 13:37
В області розгорнуто 448 пунктів незламності, вагони незламності у Броварах, Борисполі, Фастові та Василькові, а також намети ДСНС
На Київщині без світла залишаються понад дві тисячі родин
12 сiчня, 18:38

