Прем'єр Угорщини розпочав збір підписів проти «військових планів ЄС»

Угорський прем'єр закликав громадян підписати петицію, щоб продемонструвати, що «угорці не хочуть війни»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про початок збору підписів проти «військових планів Брюсселя», які, на його думку, «швидко наближають Європу до війни». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

«Нас чекає гаряча осінь. Європа все швидше дрейфує до війни. Кілька тижнів тому в Копенгагені було представлено військовий план Брюсселя: Європа платить, українці воюють, а Росія виснажується. Скільки це буде коштувати та скільки часу триватиме, ми не дізналися. Замість стратегії брюссельці обмежилися лише мріями», – зазначив Орбан.

Угорський прем'єр закликав громадян приєднатися до кампанії та підписати петицію, щоб продемонструвати, що «угорці не хочуть війни».

«Ми не можемо сидіти склавши руки! Ми повинні знову показати, що угорський народ не хоче війни. Тому сьогодні ми розпочинаємо збір підписів проти воєнних планів Брюсселя. Ми будемо в кожному місті та селі, бо зараз нам потрібні всі миролюбні угорці!» – додав Орбан.

Днями глава української держави Володимир Зеленський пояснив, чому Угорщина наразі не підтримує Україну в її прагненнях до Європейського Союзу, вказавши на внутрішньополітичні чинники.

Президент зазначив, що для угорського прем'єра Україна є одним із головних, а можливо, й головним стимулом для зростання рейтингу його партії. Зокрема, на основі блокування України він намагається підвищити підтримку серед свого електорату. Тому, як каже Зеленський, він буде робити все можливе, щоб продовжувати блокувати Україну.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан рбан звинуватив президента України Володимира Зеленського у використанні «тактики морального шантажу», нібито з метою змусити Європейський Союз активніше підтримувати Україну.

Також Орбан виступив проти приєднання Угорщини до єврозони, де діє валюта євро, ризиком для країни. Політик переконаний, що Євросоюз перебуває у кризі та може розпастися без серйозних реформ.

Зауважимо, запуск переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу, ймовірно, буде відкладено щонайменше до квітня 2026 року, коли в Угорщині відбудуться парламентські вибори.

До слова, Європейська комісія привітала план глави Євроради Антоніу Кошти, за яким можна буде обійти вето Угорщини та продовжити процес вступу України та Молдови до ЄС.