Найбільший пакет за чотири роки. ЄС показав повний перелік санкцій проти Росії

Під нові обмеження потрапили понад 100 банків, криптовалютні платформи, тіньовий флот, нафтова галузь, військово-промисловий комплекс та пропагандисти

Європейський Союз затвердив 21-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на її агресію проти України. Нові обмеження спрямовані на фінансовий сектор, енергетику, військово-промисловий комплекс, тіньовий флот та схеми обходу санкцій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Раду ЄС.

До нового пакета увійшли 218 нових санкцій, з яких 48 – проти фізичних осіб і 170 – проти юридичних.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас наголосила, що новий пакет є найбільшим за останні чотири роки. «З кожним раундом санкцій ми тиснемо на економіку Росії та її здатність продовжувати свою незаконну війну. Наш 21-й пакет включає найбільшу кількість санкцій за чотири роки. Ми завдаємо удару по понад ста банках та криптооператорах, понад 40 суднах тіньового флоту Росії та кільком нафтопереробним заводам у Росії та Білорусі», – заявила Каллас.

Банки та криптовалюти

ЄС суттєво посилив санкції проти російського фінансового сектору.

Під санкції потрапили:

94 російські банки та великі фінансові установи;

ще 33 кредитні організації, для яких розширено заборону на фінансові операції;

киргизький банк та три іноземні банки, які допомагали обходити санкції;

14 криптовалютних платформ із Грузії, Панами, ОАЕ, Маршаллових островів, Киргизстану та Білорусі.

Також ЄС вперше отримав можливість повністю забороняти надання криптовалютних послуг операторам із третіх країн, якщо вони допомагають Росії обходити санкції.

Удар по нафті та тіньовому флоту

Новий пакет продовжує обмеження доходів Росії від експорту енергоносіїв.

ЄС:

додав до санкцій ще 41 судно тіньового флоту;

запровадив санкції проти компаній, які забезпечують його роботу;

ввів обмеження щодо трьох російських та одного великого білоруського нафтопереробного заводу;

створив механізм санкцій проти іноземних НПЗ, які переробляють російську нафту;

запровадив обмеження щодо продажу танкерів для перевезення зрідженого природного газу.

Також під санкції потрапили компанії із золотодобувної, алмазної, металургійної та гірничодобувної галузей.

Військово-промисловий комплекс

ЄС розширив санкції проти російського оборонного сектору.

До списку внесено:

56 підприємств та осіб, пов'язаних із військово-промисловим комплексом;

37 компаній, які беруть участь у виробництві далекобійних безпілотників;

51 організацію, на яку поширюються жорсткі експортні обмеження.

Під санкції також потрапили компанії з Китаю, Гонконгу, Індії, Казахстану, Киргизстану, Туреччини та ОАЕ, які допомагали Росії отримувати підсанкційні технології.

Нові торговельні обмеження

ЄС розширив перелік товарів, заборонених до експорту в Росію.

Обмеження стосуються продукції, яку російська військова промисловість використовує для виробництва озброєння та безпілотників, зокрема спеціальних металів, авіаційного обладнання, компонентів для БпЛА та іншої високотехнологічної продукції.

Також заборонено імпорт низки російських товарів, які приносять Кремлю значні доходи, серед яких руди кольорових металів, цинк, скляні вироби, автомобільні запчастини та інша промислова продукція.

Заборона для російських військових

ЄС створив правову основу для запровадження повної заборони на в'їзд до країн-членів російських військових та колишніх бойовиків, які брали участь у війні проти України. Остаточне рішення щодо набуття цією забороною чинності Рада ЄС ухвалить окремо.

Санкції проти пропагандистів та воєнних злочинців

До санкційного списку внесли вісім осіб, які займаються поширенням російської воєнної пропаганди.

Крім того, санкції запроваджено проти російського генерал-майора, якого ЄС називає причетним до катувань, страт та наруги над тілами українських військовополонених.

Санкції поширили і на Білорусь

Частина нового пакета стосується Білорусі. Для Мінська запроваджено аналогічні торговельні та експортні обмеження, а також додаткові механізми правового захисту санкційного режиму.

«Росія вестиме переговори щодо припинення своєї незаконної війни та припинення вбивств мирних жителів лише за умови тиску на неї. Санкції посилюють цей тиск», – наголосила Кая Каллас.