Єврокомісія відреагувала на обшуки в Єрмака

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Речниця Єврокомісії наголосили, що відомство «уважно стежитиме за ситуацією»
фото: Єврокомісія

«Будь-які розслідування показують, що антикорупційні органи діють і мають дозвіл на роботу в Україні»

Європейська комісія заявила, що обшуки у топ-посадовців свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні працюють. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головну речницю Єврокомісії Паулу Піньо, яку цитує «Європейська правда».

«Ми розуміємо, що тривають розслідування, і ми дуже поважаємо ці розслідування, які свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні виконують свою роботу», – заявила Піньо, коментуючи обшук в помешканні Єрмака.

За словами посадовиці, обшук в очільника Банкової «прямо показує, що антикорупційні органи справді існують і їм дозволено функціонувати».

Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє також додав, що «боротьба з корупцією є ключовим елементом для вступу країни до ЄС».

«Це вимагає постійних зусиль і потужної спроможності протидіяти корупції. Це ключовий елемент, який ми також розглядаємо у нашому звіті про розширення, що був опублікований кілька тижнів тому. Отже, ми продовжуватимемо дуже уважно стежити за ситуацією», – підкреслив Мерсьє.

Нагадаємо, вранці 28 листопада в урядовому кварталі НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. На територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Зокрема, НАБУ повідомило, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі будуть згодом. Журналіст Financial Times Крістофер Міллер зауважив, що обшуки пов’язані з операцією «Мідас». Згодом Єрмак прокоментував обшуки НАБУ.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

