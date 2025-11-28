Головна Країна Кримінал
ЗМІ повідомляють, що НАБУ готується оголосити підозру Єрмаку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Єрмак прокоментував обшуки НАБУ
фото: Офіс президента

НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака

Національне антикорупційне бюро готує повідомлення про підозру керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Імовірно, це може стосуватися його інтересу до одного з будинків кооперативу «Династія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на zn.ua.

Як стверджують джерела, відповідні розмови могли бути зафіксовані на аудіозаписах із бек-офісу Тімура Міндіча – фігуранта справи «Мідас».

Йдеться про забудову на території колишньої бази відпочинку «Сонячна». Журналісти Bihus.info ще влітку встановили, що на ділянці площею 8 гектарів біля річки компанія, пов’язана з колишнім віцепрем’єром Олексієм Чернишовим, зводить чотири будинки площею близько 1000 кв. м кожен. До них додаються господарські споруди – 300-500 кв. м.

Також, за інформацією журналістів, там могли планувати будівництво причалу. У дозвільній документації вартість робіт оцінена у $300-400 за квадратний метр, і це без урахування літніх будиночків та альтанок.

Нагадаємо, вранці 28 листопада в урядовому кварталі НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. На територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Зокрема, НАБУ повідомило, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі будуть згодом. Журналіст Financial Times Крістофер Міллер зауважив, що обшуки пов’язані з операцією «Мідас».

До слова, Єрмак прокоментував обшуки НАБУ.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

Теги: Операція «Мідас» Андрій Єрмак

