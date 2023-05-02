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Єврокомісія завтра представить Акт на підтримку виробництва боєприпасів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єврокомісія завтра представить Акт на підтримку виробництва боєприпасів
ЄС збирається терміново активізувати виробництво, закупівлю та доставку боєприпасів Україні
фото: Twіtter / Урсула фон дер Ляєн

Наразі подробиці документу не розкриваються

У середу 3 травня Європейська комісія представить Акт на підтримку виробництва боєприпасів для України. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

«Ми маємо терміново наростити виробництво, замовлення та постачання боєприпасів. Саме тому Європейська комісія завтра представить Акт з підтримки виробництва боєприпасів», – написала фон дер Ляєн за результатами зустрічі з президентом Чехії Петром Павлом.

Також вона подякувала Павлу за непохитну підтримку України Чехією.

Нагадаємо, що 13 квітня Рада ЄС ухвалила допомогу у розмірі 1 мільярд євро в межах Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Збройних Сил України.

До слова, 19 квітня посли Франції та Польщі не змогли врегулювати суперечку щодо того, хто має отримати спільні контракти ЄС на закупівлю боєприпасів для України – лише місцеві фірми чи конкуренти з інших країн.

Як повідомлялося, влада Швейцарії відмовилася передавати свої боєприпаси Силам оборони України.

Теги: боєприпаси Європейський союз Єврокомісія допомога ЗСУ

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