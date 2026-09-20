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Невідомий облив прем'єра Угорщини вином під час Свята врожаю (відео)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Невідомий облив прем'єра Угорщини вином під час Свята врожаю (відео)
Петер Мадяр спілкувався з відвідувачами Свята врожаю у Сексарді
скриншот

Інцидент стався, коли Петер Мадяр стояв у черзі за їжею на фестивалі у Сексарді

Невідомий чоловік облив прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра вином під час Свята врожаю у місті Сексард. Інцидент стався 19 вересня, коли політик стояв у черзі за їжею біля одного з буфетів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорське видання 24.hu.

Мадяр повертався з міста Печа та на запрошення місцевих жителів зупинився на Святі врожаю. Коли прем'єр стояв у черзі за їжею біля одного з буфетів, чоловік хлюпнув у нього склянкою вина. Момент інциденту потрапив на відео.

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Після цього охоронець вивів чоловіка з місця події. Мадяр назвав нападника «колишнім бійцем Орбана». Політик припустив, що чоловіка могло роздратувати те, що прем'єр спілкувався та фотографувався із сотнями відвідувачів фестивалю.

«Він усе ж був недостатньо сміливим, щоб підійти ближче і, можливо, подивитися мені в очі», – заявив Мадяр. Прем'єр також іронічно зауважив, що після інциденту йому найбільше шкода хорошого сексардського вина.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр не приїхав на перший саміт «Карпатської ініціативи» в Україні, хоча отримав запрошення від Києва. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи відсутність угорського прем'єра, заявив, що Україні та Угорщині потрібен час для налагодження відносин. 

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Теги: Угорщина Петер Мадяр

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