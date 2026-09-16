Євросоюз готує власну «четверту статтю» НАТО у відповідь на загрозу Росії

Брюссель хоче запровадити спільний механізм реагування на гібридні атаки, кібератаки та інші інциденти, які становлять загрозу безпеці країн ЄС.

Євросоюз готує власний механізм реагування на загрози, аналогічний четвертій статті Північноатлантичного договору. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті, пише «Главком».

За її словами, Європі потрібні спільні правила для реагування на інциденти, які ще не є збройною агресією, але вже становлять очевидну загрозу національній безпеці держав. Йдеться, зокрема, про кібератаки, диверсії, підпали та вторгнення безпілотників у повітряний простір.

Фон дер Ляєн запропонувала створити «європейську четверту статтю» або надзвичайний протокол безпеки. У разі активації такого механізму однією з держав-членів країни ЄС мають збиратися для координації спільної відповіді, стримування подальшої ескалації та мінімізації наслідків інциденту.

Президентка Єврокомісії пов'язала необхідність нового механізму зі зростанням гібридних загроз у Європі. За її словами, Росія продовжує агресію проти України, а кількість небезпечних інцидентів у європейських країнах збільшується.

Йдеться не лише про військові атаки. Брюссель також занепокоєний кібератаками, диверсіями та порушеннями повітряного простору за допомогою безпілотників.

Варто зазначити, що Четверта стаття Північноатлантичного договору передбачає консультації між союзниками, якщо будь-яка країна НАТО вважає, що її територіальна цілісність, політична незалежність або безпека перебувають під загрозою.

На відміну від П'ятої статті, яка стосується колективної оборони у разі збройного нападу, Стаття чотири не означає автоматичного застосування військової сили. Вона передбачає спільне обговорення ситуації та координацію подальших дій.

Пропозиція фон дер Ляєн має створити подібний формат реагування всередині ЄС на загрози, які можуть залишатися нижче порога повномасштабного збройного нападу.

Варто нагаддати, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити нову Раду безпеки Європи, учасницею якої має стати Україна. За її словами, новий формат має об'єднати лідерів країн Євросоюзу та партнерів, які відіграють важливу роль у європейській безпеці. Серед потенційних учасників фон дер Ляєн назвала Україну, Велику Британію, Канаду та Норвегію.